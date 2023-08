Lo que necesitas saber: Aunque Dante Delgado diiiiice que Movimiento Ciudadano está fuerte y consolidándose, hay varias señales que indican que "algo" va a tronar.

Ya ni porque su aspirante a la candidatura presidencial le hace “ojitos” a Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes o porque mucha de la militancia de todo un estado (Jalisco) ya le dijo que está neceando… nada es razón para que en Movimiento Ciudadano se piense en ir en 2024 en alianza. Bueeeno, eso según Dante Delgado.

Indira Kempis y Xóchitl Gálvez / Captura de pantalla

El líder de Movimiento Ciudadano dice que no hay ninguna razón para hacer alianza con el Frente Amplio de cara a la elección presidencial. Lo que sí hay son razones para no hacerlo. De hecho, en el comunicado en el que se aferra a ir solito en 2024, Dante Delgado, ofrece un listado de motivos por el que cree que no es buena idea mezclarse con Alito, Marko Cortés y cualquier otro espécimen de la llamada oposición.

Frente Amplio es una alianza destinada al fracaso: Delgado

“Movimiento Ciudadano es la única alternativa de futuro”, presume el líder de Movimiento Ciudadano para quien el Frente Amplio es “una alianza de impresentables condenada al fracaso”.

Como primera razón para negarse a hacer alianza con el Frente Amplio, Dante Delgado dice que los partidos que integran esa coalición son los principales responsables de la crisis que se vive en México (crisis económica y de seguridad)… no por nada se luchó tanto por tanto tiempo para sacarlos del poder. “No les ayudaremos a regresar”, advierte el emecista.

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano / FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Delgado recuerda que Movimiento Ciudadano ya hizo en alguna ocasión equipo con el PRIAN con resultados no tan buenos, entonces, no le quiere volver a jugar al ver…, sobre todo si ya conoce lo predecible: en 2018, “nuestro movimiento tuvo uno de los peores resultados electorales de su historia, perdimos nuestra identidad y la confianza de la gente”.

Que dice que quiere guardar Movimiento Ciudadano para “la nueva generación”

¿Nos está diciendo que MC no va por el 2024? Puessss… sí participará, pero parece que no con muchas expectativas de ganar. Según el laaaaaaargo texto de Dante Delgado (en el que una y otra vez repite básicamente lo mismo), el movimiento naranja guardará lo hasta ahora logrado para los políticos que vienen… “la nueva generación”.

¿Nueva? Pues, según Dante Delgado, gente como Salomón Chertorivski, Colosio, Jorge Álvarez Maynez… y hasta la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, son los chavos que sacarán adelante a México. Pero en el futuro.

Salomón Chertorivski, uno de los “chavos” en los que Dante Delgado dice que está el futuro / Foto: Notimex-Jessica Espinosa

“Lo veo [a Dante Delgado] fuera de control”: Enrique Alfaro

Ya desvinculado de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se dice líder de un proyecto político… y, como tal, ya no acata órdenes. “Las decisiones que nosotros tomemos las tomamos en Jalisco, aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie así de claro y el que crea que puede hacerlo, pues es porque no nos conoce”, advirtió el mandatario.

Alfaro señaló que Dante Delgado ya está “fuera de control”, por lo que sus declaraciones ya son desesperadas y respaldadas por gente que en su vida ha ganado una elección. Pero bueno, ya se verá todo en las próximas elecciones (si es que llega y no le hacen un golpe antes).

