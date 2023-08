Lo que necesitas saber: En sus redes, Indira Kempis ha dado muestras de admiración a las dos aspirantes de la candidatura presidencial del Frente Amplio, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez

A menos que sean de Nuevo León, a muchos el nombre de Indira Kempis no les dirá mucho… bueno, de hecho, ni a los regios. Pero el caso es que la senadora ya se apuntó para futura candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República.

El nada espectacular destape se dio en entrevista para El País. Ahí, la senadora regia dio a entender que aprovechará el tren en el que ya se subió el Frente Amplio con Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez como aspirantes únicas a la candidatura presidencial de la oposición, el cual desde hace tiempo pinta para ser el mismo que Morena: tener a una mujer como abanderada para el 2024. “Seremos tres mujeres”, adelantó Indira Kempis.

Indira Kempis y Beatriz Paredes / Foto: Facebook/indirakempisdei

¿Y quién es Indira Kempis?

Descrita como una mujer proveniente de una familia humilde, de 41 años, Indira Kempis es senadora de Nuevo León. Tiene una maestría en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y es candidata a maestra en Desarrollo Sustentable por la Cátedra UNESCO-Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales.

El perfil de Indira Kempis que se da a conocer en la página de Movimiento Ciudadano fue rellenado, principalmente, con reconocimientos y convocatorias que ha ganado en instituciones como el Banco Mundial. Pero poco se habla de su trabajo legislativo. En ese rubro, sólo se limitan a indicar que ha buscado “incidir en temas de desarrollo urbano, seguridad y desarrollo económico, así como en equidad de género”.

Indira Kempis se destapa para candidatura presidencial / Foto: Facebook/indirakempisdei

Entonces, por Movimiento Ciudadano van Samuelín, Colosio… e Indira Kempis

El destape de la hasta ahora no tan conocida Indira Kempis se da luego de que Enrique Alfaro, le diera una buena sacudida a la no tan fuerte aspiración presidencial de Movimiento Ciudadano. Hace unas semanas el gobernador de Jalisco anunció que él no buscaría la candidatura presidencial de su partido por no estar de acuerdo en ir en solitario… ahora, ya, de plano, rompió con el movimiento naranja.

Con lo anterior, sólo quedaban Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas como aspirantes a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano… ahora se suma Indira Kempis. ¿Tiene chance de ganar? Ehrrrr… pues, no le dan muchas posibilidades. Pero ella dice que el “no” siempre lo ha tenido.

“A México también le han dicho que no todo el tiempo, que no se puede tener menos pobres, que no se puede cambiar la política, entonces vamos a encontrar en colectivo cómo sí podemos hacerlo”, comentó para El País la mujer que, previo a este inesperado destape, en sus redes no ha escondido su admiración por las dos aspirantes a la candidatura del Frente Amplio… digamos que gana la candidatura de Movimiento Ciudadano, quizás no sería tan lejana una posible gran coalición opositora.

Indira Kempis y Xóchitl Gálvez / Captura de pantalla

