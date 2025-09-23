Lo que necesitas saber: Mauricio Fernández fue alcalde de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones. La primera de ellas, en 1989.

Una semana después de haber solicitado licencia por cuestiones de salud, el alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León ha fallecido. Mauricio Fernández Garza tenía 75 años y se había hecho a un lado de su cargo, debido a complicaciones derivadas del cáncer de pulmón con el que fue diagnosticado.

Mauricio Fernández, 2015 / FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Mauricio Fernández anunció que ya no se sometería a tratamientos contra su enfermedad

Una de las primeras en confirmar la muerte de Mauricio Fernández Garza fue la periodista Azucena Uresti. “Mucha gente cambiaría su vida, ¿entonces por qué no la cambias desde ahorita”, compartió Uresti, recordando una reflexión que el alcalde de San Pedro Garza García le ofreció en una entrevista realizada hace 12 años.

De acuerdo con Azucena Uresti, el alcalde de San Pedro Garza García falleció la noche del 22 de septiembre. La periodista recordó que, el pasado 15 de septiembre, el funcionario se separó de su cargo, ya que su cáncer había avanzado a tal grado que no iba a poder regresar.

Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García / FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Estaba a días de renunciar definitivamente al cargo

Cuando Mauricio Fernández anunció que se iba de licencia, no dio señales de que iba a volver, de hecho, confirmó que ya no iba a someterse a ningún tratamiento contra el cáncer. La licencia que solicitó fue por 15 días y, al cumplirse, iba a presentar su renuncia definitiva.

Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García / FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

“Estaré atento de lo que podamos apoyar en estas dos semanas, pero mi retiro ya es definitivo”, dijo Mauricio Fernández Garza el pasado 15 de septiembre. Su renuncia estaba contemplada para el 1 de octubre.

Mauricio Fernández ocupó en cuatro ocasiones la alcaldía de San Pedro Garza García, por lo que se le atribuye el nivel de bienestar que se percibe (es uno de los municipios mejor calificados, en cuanto a seguridad). Su primer mandato fue de 1989 a 1991, luego le siguieron los periodos 2009-2012, 2015-2018. En 2024 regresó al cargo, el cual sólo ocupó por cerca de un año.

“Con un compromiso inquebrantable trabajó durante toda su vida para impulsar al municipio de San Pedro Garza García como uno de los más modernos, innovadores e importantes del país”, señaló el gobernador de Nuevo León, Samuel García, al lamentar la muerte de Mauricio Fernández.