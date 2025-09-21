Lo que necesitas saber: La pasajera de la avioneta era la conductora de noticias Débora Estrella.

Una avioneta se desplomó la tarde de este sábado dentro del Interpuerto, en Nuevo León. Desafortunadamente, dos personas perdieron la vida, el piloto y la pasajera, identificada como Débora Estrella, conductora del noticiero Telediario Matutino.

Accidente de avioneta // Facebook:Protección Civil Nuevo León

Desplome de avioneta en Nuevo León deja 2 personas sin vida

A través de redes sociales la cadena de televisión Multimedios informó sobre el terrible accidente en el que lamentablemente se encontraba la conductora de noticias Débora Estrella.

La caída de la avioneta en la que viajaba Débora ocurrió dentro del Interpuerto, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en Nuevo León. Además del fallecimiento de la conductora también se reportó la muerte del piloto.

Aún continúan los trabajos de investigación en la zona, por lo que se desconoce el motivo que ocasionó este accidente. El alcalde Manuel Guerra Cavazos, declaró que “no había reportes de alguna falla” en la aeronave.

Medios de comunicación y periodistas despiden a la conductora

Tras la noticia del fallecimiento de la conductora de noticias, tanto periodistas como algunos medios de comunicación han despedido a Débora Estrella.

Uno de ellos fue Jorge Zarza, quien compartió espacio de televisión durante un tiempo y a quien despidió con imágenes y un breve texto en el que describe a la conductora como “Entusiasta siempre. Disciplinada y de regia postura”.