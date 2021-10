Con lluvia, lodo y más: Recordemos el show de Jack White en el Corona Capital 2014

Se acerca Corona Capital 2021, con el regreso en grande del festival luego de que debió frenar actividades el año pasado por el tema de la pandemia. Aprovechando el momento y llenos de emoción, por acá recordamos algunos de los momentos geniales e increíbles que nos ha tocado vivir en el festival. En esta ocasión, toca recordar a Jack White en CC 2014… A qué nuestra reses de aquel momento:

¡Maldito seas, Tláloc! Después de 4 ediciones en las que nos salvamos de la lluvia, el Corona Capital 2014 se convirtió en un lodazal que se vio forzado a atrasar sus presentaciones musicales por casi 1 hora. A pesar de que al inicio de la lluvia todos estábamos despreocupados, llegó un momento en el que era imposible estar cómodo, pues ya te habías convertido en una sopa humana.

A diferencia de otros actos que no pudieron tocar su set completo (ajam… Massive Attack), Jack White demostró la razón por la que es uno de los mejores músicos de nuestros tiempos mientras interpretaba las mejores canciones de sus dos discos como solista y de sus otros proyectos (White Stripes, Raconteurs, etc).

Todos los que habíamos decidido apañar un buen lugar en el escenario Corona para ver a Jack White no estábamos al tanto de la suspensión temporal de actividades del festival, por lo que, evidentemente, cuando Jack y su banda ya llevaban 40 minutos de “retraso”, los gritos de “eeeeeeeeeeeeee… ¡puto!”, los chiflidos y las mentadas de madre no se hicieron esperar… pero unos minutos después todo cambió cuando Jack demostró que ni el lodo ni la lluvia lo pueden detener para dar una presentación ME-MO-RA-BLE.

Tras la larga espera y después de haber visto al staff de Jack afinar sus guitarras 40 veces, las luces se tornaron azules y enloquecimos… la espera había valido la pena y Mr. White, ahora con una melena corta, salió al escenario junto con unos de los mejores músicos que hemos podido ver en vivo en muchos años (sobre todo ese baterista… ese maldito baterista).

Como buena estrella de rock, Jack decidió ir directo al grano y comenzó a tocar éxito tras éxito de su carrera, pasando por rolas como “Hotel Yorba” (una gran versión country), “Lazaretto”, la increíble “Steady, As She Goes” y tomándose algunos segundo para hablar extremadamente rápido sobre su emoción de regresar a México y lo agradecido y sorprendido que estaba con las miles de personas que habían aguantado el aguacero para ver su show (¡de nada, Jack!).

Mientras los tres pilares de luz que colgaban sobre el escenario iban moviéndose poco a poco, Jack y su banda siguieron generando una reacción de locura entre las personas que no podían controlarse para cantar los coros de “We’re Going to be Friends” de los White Stripes y “Three Women”, canción que abre el más reciente disco de Jack White.

Como si no fuera suficiente ver la perfecta ejecución de cada integrante del grupo, Jack demostró que la perfecta relación entre él y sus músicos pueden convertir al show en algo que cualquiera disfruta, aunque seas ese güey terco que sólo quería escuchar “Seven Nation Army”.

Después de un breve descanso, y tras haber enloquecido con unos riffs de guitarra, Jack regresó al escenario Corona para tocar algo que todos moríamos por escuchar: “Would You Fight for My Love?”, uno de los mejores momentos del show que hizo que la mojada y la espera valieran la pena.

Aunque algunas personas ya se alejaban del escenario gracias a unas gotas de lluvia que comenzaban a caer, Jack, como ya todos lo veíamos venir, decidió dejar lo más esperado y amado para el final… una excelente versión de esa canción que lanzó con Meg y que se convirtió en un clásico… “Seven Nation Army”.

Después de haber estado escuchando a miles de fans corear la rola de los White Stripes durante todo el show de Jack, el músico se encargó de hacer una espectacular versión en vivo del clásico “Seven Nation Army”, el cual fue la manera perfecta de cerrar su show y de hacernos pensar que todo lo que habíamos aguantado durante el día había valido totalmente la pena.