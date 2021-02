¿Recolectas conchitas? Esta niña descubrió una huella de dinosaurio en la playa

Seguramente alguna vez que has ido a la playa te has puesto a juntar conchitas, piedritas o cualquier otra cosa rara que encuentras en la arena; pues lo que descubrió esta niña de cuatro años en Gales, Reino Unido, no tiene comparación, ya que se trata de la huella de un dinosaurio.

¿Cómo descubrió esta niña la huella de dinosaurio?

Esta niña de tan solo cuatro años de edad encontró la huella de dinosaurio en una playa de Gales, en Reino Unido, cuando caminaba junto a su papá, Richard Wilder, por Bendricks Bay. Sí, de un momento a otro Lily la encontró y le dijo a su padre, quien decidió tomarle una fotografía.

“Lily la vio cuando caminaban y dijo ‘mira papi’. Cuando Richard llegó a casa y me mostró la fotografía, pensé que se veía increíble”, comentó al respecto la mamá de la niña, Sally Wilder.

¿Qué dicen los científicos sobre este descubrimiento?

De acuerdo con información de Evening Standard, gracias a que la huella de dinosaurio estaba bien conservada, los científicos pudieron estudiarla y llegar a la conclusión de que tiene más de 220 millones de años. Incluso señalaron los expertos que ésta podría ayudar a saber cómo caminaban los dinosaurios.

Eso sí, aún no saben a que clase de dinosaurio pertenecía esta huella, pero sí creen que medía unos 10 centímetros de largo y 75 de alto. Incluso, aunque no han encontrado huesos fosilizados, consideran que podría tratarse un espécimen perteneciente a la familia del Coelophysis debido a la similitud de sus huellas.

“Es el mejor espécimen jamás encontrado en esta playa”, comentó Cindy Howells, curadora de paleontología del Museo Nacional de Gales. Mientras tanto, la huella de dinosaurio se trasladará al Museo Nacional de Cardiff para garantizar su protección.

*Con información de Evening Standard