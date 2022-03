Desabasto: No se surtieron más de 65 mil recetas al día en México durante 2021

¡Más de 24 millones en 365 días! De acuerdo con el informe “Radiografía del Desabasto: Informe de Transparencia 2017-2021” que hizo Colectivo Cero Desabasto, y que impulsa la organización Nosotrxs, no se surtieron más de 65 mil recetas médicas al día en México durante el año pasado.

No se surtieron más de 65 mil recetas al día en México durante 2021

Como les contábamos, el Colectivo Cero Desabasto presentó un informe con el cual indicaron que se surtieron menos recetas médicas en diferentes instituciones de seguridad social de México. Sí, según este reporte, tan solo en 2021 no se surtieron más de 24 millones de recetas en instituciones como el IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR y otras; lo que también significa que no se entregaron más o menos 65 mil al día durante el año pasado.

Esto también, indicaron, representa un 9.7 % de recetas no surtidas, la cantidad más alta de no surtimiento en el periodo de 2017 a 2021. En años anteriores al 2021, no se recetaron esta cantidad de recetas: en 2017, tres millones 585 mil 644; en 2018, dos millones 913 mil 72; en 2019, siete millones 519 mil 175; y en 2020, 18 millones 306 mil 701.

Obviamente el número de quejas por el no surtimiento de recetas médicas también creció en 2021; por ejemplo, en el IMSS se dieron 11 mil 369 y en el ISSSTE cuatro mil 168, lo que representa un aumento del 42.8 % y del 96.3 % respectivamente con respecto al 2020.

Aumentaron también los reportes en Cero Desabasto

También Cero Desabasto señaló que desde que abrieron su página en 2019 y hasta 2021, han reunido siete mil 996 reportes de falta de medicamentos; tan solo en 2021 recibieron tres mil 237, lo que representa un incremento de 31.5 % con respecto a 2020.

Por otra parte, informaron que los reportes se han dado más en la CDMX, en el Estado de México, Guerrero y Jalisco. Mientras que los 10 hospitales con mayores reportes son del IMSS, tres del ISSSTE y los demás del INSABI y PEMEX. Igual indicaron que las enfermedades con más reportes fueron las siguientes: cáncer, diabetes, post trasplantados, hipertensión y las relacionadas con la salud mental.

Por último, en el reporte indicaron que el número de medicamentos que compró el gobierno reportó una tendencia a la baja desde 2018 y en 2021 se compraron 5.9 % menos medicamentos que en 2020.