Se armaron los cates: ¿Qué pasó en la embajada de Cuba en CDMX?

Tremendo zafarrancho. La mañana de este martes 13 de julio se armó tremendo despiporre al exterior de la embajada de Cuba en la Ciudad de México. Se enfrentaron manifestantes, activistas y alguno que otro político con el personal de la embajada.

En redes sociales se viralizaron rápidamente los videos que muestra el enfrentamiento. Por medio de sus redes sociales, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos denunció agresiones e intentos de represión en contra de mensajes de solidaridad por parte de la ciudadanía mexicana para Cuba.

Integrantes de la Embajada Cubana intentaron reprimir los mensajes de solidaridad por parte de la ciudadanía mexicana #SOSCuba 🇨🇺🇲🇽 pic.twitter.com/Q93vixvu1Y

— Comisión Mexicana de Derechos Humanos (@Comexdh) July 13, 2021

¿Pues qué pasó?

La mañana de este martes 13 de julio al exterior de la embajada de Cuba en CDMX organizaron una conferencia de prensa el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, René Bolio; la panista Mariana Gómez del Campo y Alan Ávila Magos, presidente de las Juventudes de la Organización Demócrata Cristiana de América, así como secretario Nacional de Acción Juvenil, organización de jóvenes del PAN.

El objetivo era hacer una manifestación para exigir el respeto y la libertad de Cuba, expresarse en contra del régimen castrista pero también hacer un llamado al gobierno de México para no ser cómplice de las violaciones a los derechos humanos.

El asunto es que desde adentro de la embajada cubana pusieron bocinas con canciones del régimen a todo volumen en un intento por acabar con la conferencia de prensa. Literal, a todo volumen.

La comunidad de #CUBANOS en México sabotea, con música a todo volumen, la rueda de prensa Rene Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, que se llevaba a cabo esta mañana frente la embajada de cuba. pic.twitter.com/ZmhIW9iSYc — Cta. de Extrabajadores de Monitor (@ExMonitores) July 13, 2021

Los manifestantes comenzaron a hacerse de palabras con los de las bocinas y en algún momento estallaron los golpes.

“A mí no me vas a callar, no me toques maricón“, se escucha gritar al presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos a otro hombre que gritaba “viva Fidel“. Y de ahí se armaron los cates.