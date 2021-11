¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron? Las versiones de la balacera cerca del hotel de Riviera Cancún

La tarde de este jueves 4 de noviembre se reportó por medio de redes sociales y medios locales una balacera en las inmediaciones de Hyatt Ziva Riviera Cancún, ubicado en el municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo.

Algunos turistas que estaban dentro del hotel publicaron videos en redes sociales explicando que el personal del hotel pidió que se concentraran todos al interior de las instalaciones e incluso a algunos los llevaron a unos cuartos detrás de las cocinas.

Lo único que se sabía era que habían sido varios hombres armados que dispararon en contra de otras personas y luego huyeron.

Después de que la Secretaría Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo informara que ya estaban revisando el asunto, por medio de sus redes sociales explicó que a través del 911 se reportó la presencia de sujetos armados en la zona de playa del hotel en Puerto Morelos.

Estos sujetos armados dispararon y mataron a dos hombres pero no hay turistas lesionados de gravedad ni secuestrados. En este mismo sentido, la Fiscalía explicó que todo se trató de un enfrentamiento entre “integrantes antagónicos de narcomenudistas”.

Por medio de su cuenta de Twitter, Mike Sington, quien estaba dentro del hotel, explicó que la primera actualización del personal del hotel es que el tirador activo ya había sido detenido, sin que se dieran detalles de quién se trataba.

Las autoridades de seguridad no han dado información de personas detenidas.

De acuerdo con testimonio del hombre que estaba en el hotel en el momento de lo ocurrido, algunas personas explicaron que estaban jugando voleibol en la playa cuando una persona se acercó disparando, por lo que el personal inmediatamente pidió a todos ingresar al hotel y esconderse e las habitaciones o en cuartos especiales.

All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ

— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021