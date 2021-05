Nueva York vacunará a turistas contra COVID con dosis de Johnson & Johnson

A pesar de que hace algunas semanas el turismo de vacunas fue fuertemente criticado e incluso restringido en algunas ciudades en Estados Unidos, este 6 de mayo la ciudad de Nueva York, en el estado con el mismo nombre, anunció que a partir de ahora abre sus vacunas también para los turistas.

“¡Bienvenido a Nueva York, su vacuna lo está esperando!”, publicó en sus redes sociales explicando que van a aplicar la vacuna de Johnson & Johnson en los lugares emblemáticos de la ciudad con la autorización del estado.

“Con la autorización del Estado, podemos llevar las vacunas a los turistas y asegurarnos de que tengan un recuerdo para llevar a casa“, se lee.

Welcome to New York, your vaccine is waiting for you!

We’ll administer the Johnson & Johnson vaccine at iconic sites across our city. With State authorization, we can get vaccines to tourists and make sure they have a built in souvenir to bring home with them. Let’s get it done! pic.twitter.com/NCqIietY9R

— City of New York (@nycgov) May 6, 2021