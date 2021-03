OMS pide seguir usando vacuna de AstraZeneca mientras investiga casos de trombosis

Europa y AstraZeneca han tenido una relación con más pleitos que la que tú tuviste con tu ex. Primero empezaron las acusaciones de los países europeos de que la farmacéutica no andaba cumpliendo con los contratos y las fechas de entrega de su vacuna, y ahora empezaron a suspender su aplicación por presuntas reacciones de consideración, supuestamente atribuibles al biológico.

La suspensión de la vacuna de AstraZeneca en Europa

Desde el pasado viernes comenzaron a salir países nórdicos como Dinamarca y Noruega, a anunciar que suspenderían temporalmente la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. Pero durante el fin de semana se fueron uniendo más y más a la lista. Francia, Países Bajos y Alemania fueron los últimos en decir que van a aguantar tantito la vacunación con ésta.

Pasa que según el seguimiento que han realizado los institutos de salud en diferentes países de Europa, algunas personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca comenzaron a presentar formación de coágulos en la sangre, es decir, trombosis.

La suspensión en los diferentes países de Europea que se han sumado a la lista es temporal, durante 14 días, mientras se confirma o descarta que la vacuna de AstraZeneca tiene alguna conexión con el problema.

Lo malo acá es que resulta inevitable que la población entre en pánico cuando se entera que un país decidió no seguir usando una vacuna, porque de inmediato vienen los cuestionamientos de si ocurrirá lo mismo en su país o qué onda con la gente a la que ya se la aplicaron (en México, por ejemplo, el gobierno ya dijo que se seguirá usando la vacuna de AstraZeneca hasta nuevo aviso).

La OMS pide no detener su aplicación

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este lunes a los países del mundo que no detengan la vacunación con este activo, al menos mientras continúa la investigación de los casos de trombosis que se han reportado, precisamente para que no se genere pánico sin confirmar aún que la vacuna tenga alguna relación con ese tipo de padecimientos.

La doctora Soumya Swaminathan, científica en jefe de la OMS, destacó que en todo el mundo ya se han aplicado alrededor de 300 millones de vacunas de diferentes laboratorios, y hasta ahora no existe una sola muerte documentada, donde se haya confirmado que la inyección fue la causante.

Además, dijo que el número de casos de trombosis reportados hasta el momento es, de hecho, menor al que se esperaría tras la aplicación de una nueva vacuna en la población. Es decir, en caso de que se confirmara su relación con los casos de formación de coágulos, podría entrar en el rango “normal” de reacciones adversas a un biológico como éste.

“Al día de hoy, no hay pruebas de que los incidentes estén causados por la vacuna y es importante que las campañas de vacunación continúen para poder salvar vidas y frenar la grave enfermedad que provoca el virus”, señaló por su parte Christian Lindmeier, portavoz de la OMS.

De acuerdo con Reforma, un comité asesor de la OMS se reunirá este mismo martes 16 de marzo para hablar sobre la vacuna de AstraZeneca. Además, insistieron en que las investigaciones sobre su posible relación con los casos de trombosis siguen en curso y muy pronto tendrán los resultados. Pero mientras, ¡que no panda el cúnico! (que no cunda el pánico, pa’ quienes no conocen al Chapulín Colorado).