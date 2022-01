¿Y eso? Ordenan cerrar el cráter conocido como “La puerta del infierno” en Turkmenistán

Muchas civilizaciones, regigiones y culturas hablan —a su manera— de la existencia de una entrada al infierno, inframundo o mundo de los muertos. Es por eso que el cráter conocido como “La puerta del infierno” real, allá en Turkmenistán, resulta ser una historia muy interesante.

Se trata de un cráter enorme en cuyo interior arden llamas ininterrumpidamente desde 1971, es decir, medio siglo ya. Lo anterior ha atraído la atención de científicos y de los pocos turistas que viajan a ese país desde entonces por lo fascinante de tal fenómeno.

Pero ahora resulta que las autoridades ya decidieron ponerle fin a eso. El actual presidente de ese país, Gurbangulí Berdimujamédov (descuida, por acá tampoco fuimos capaces de pronunciar tal apellido), ordenó el cierre de la famosa “Puerta del infierno” de una vez por todas.

¿Y cómo por qué se tomó la decisión ahora? Bueno, según informa la BBC, el mandatario considera que es lamentable el enorme desperdicio de gas natural en el cráter. Señaló que eso no sólo genera pérdidas económicas para su país, también implica un daño a la ecología del desierto de Karakum, donde se ubica la gigantesca fuente de llamas.

“Estamos perdiendo valiosos recursos naturales por los que podríamos obtener ganancias significativas y usarlos para mejorar el bienestar de nuestra gente”, declaró.

The #Turkmenistan government has just announced that they want to extinguish the Darvaza “Doorway To Hell” crater. They made a similar declaration in 2010, we’ll see what happens. In recent years it has actually turned into their #1 tourist attraction. https://t.co/SuDF3Rdgvy pic.twitter.com/BiVJQA97YF

Pues aquí viene lo bueno. El presidente de Turkmenistán no dio ideas de cómo cerrar “la puerta del infierno”, para eso le encargó a su viceprimer ministro que busque a los mejores científicos del país —y del extranjero, de ser necesario—.

Mucho se ha planteado que lo mejor sería provocar una explosión que termine por extinguir el gas natural restante en el cráter, pero científicos rusos han señalado que eso significaría un gasto de dinero muy elevado y que no se podría rescatar nada de gas natural para usarlo después.

Algo que ha incrementado el interés en “la puerta del infierno” es el misterio de su origen. La historia más aceptada cuenta que geólogos soviéticos buscaban gas natural en ese desierto, pero como se trata de una superficie arenosa, el cráter que perforaron se desplomó más de lo esperado y alcanzó la longitud y profundidad que tiene actualmente.

Se decidió prender fuego para que el gas se consumiera en cuestión de semanas y no intoxicara a la población cercana, pero como verás, eso ya tomó mucho más tiempo.

“Gates of Hell”, Darvaza gas crater, in middle of Karakum Desert, Turkmenistan.

One of more popular theories is that Soviet geologists intentionally set it on fire in 1971 to prevent spread of methane gas, and it is thought to have been burning continuously ever since. pic.twitter.com/O1FRY3Puwo

— Archaeo – Histories (@archeohistories) December 27, 2021