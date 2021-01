¿Para qué? El padre Alejandro Solalinde acudió a Palacio Nacional

La tarde de este 28 de enero el sacerdote y activista Alejandro Solalinde acudió a Palacio Nacional, lugar en donde se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador en recuperación después de resultar positivo a COVID-19.

A pesar de que a su salida se le tomaron fotos e intentaron preguntarle por qué había ido al lugar, el sacerdote se limitó a decir que no podía hablar y se retiró.

Por el misterio de su visita, muchas teorías han surgido en redes sociales, algunas de las cuales no son tan agradables. Sin embargo, es mejor esperar a que haya una declaración oficial del por qué el padre visitó Palacio Nacional y si fue para ver al presidente o acudió por algún otro asunto.

A pesar de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que no habría informes de la salud de AMLO a menos que él las diera, todo parece indicar que el mandatario se va recuperando favorablemente.

En su cuenta de Twitter, el coordinador General de la Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que el presidente López Obrador recupera poco a poco su vigor y salud.

Agrego que sigue pendiente de los asuntos de gobierno y continúa trabajando tranquilamente.

La última vez que el mandatario se reunió con el padre Solalinde fue en febrero de 2020, el año pasado, cuando AMLO compartió una foto en sus redes sociales.

“Recordé que Juárez fue anticlerical, pero no antirreligioso. Inclusive Ignacio Ramírez “El Nigromante”, que entre los liberales era el más radical en este aspecto, decía: «Yo me hinco donde se hinca el pueblo»”, agregó.

Me reuní con el padre Solalinde, auténtico seguidor de Cristo.

Recordé que Juárez fue anticlerical, pero no antirreligioso. Inclusive Ignacio Ramírez “El Nigromante”, que entre los liberales era el más radical en este aspecto, decía: «Yo me hinco donde se hinca el pueblo». pic.twitter.com/SZDnBsv8hD

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 27, 2020