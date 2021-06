Paletas, raspados, y baños: El socavón de Puebla ya es un lugar turístico

El pasado 31 de mayo, se reportó que surgió un enorme socavón de 20 metros de profundidad y de 60 metros de diámetro en campos del municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla. A días de ese evento, el hoyo sigue expandiéndose y con un nuevo giro: el lugar se ha convertido en una atracción turística. Así nos lo compartió la periodista y reportera Mariana Zepeda, quien visitó el área el pasado lunes 7 de junio.

“Fui a Puebla en plan de turista, pero mi lado periodístico me hizo ir a Juan C. Bonilla por curiosidad“, comentó Mariana vía telefónica a Sopitas.com, quien añadió: “Cuando llegamos al lugar, estaba acordonado, no hay manera de entrar. Sin embargo, y a la mexicana, hay una zona en la que puedes accesar“.

La noticia del socavón se volvió de interés mundial; periódicos europeos, latinoamericanos y mexicanos se encargaron de viralizar las imágenes de tremendo hoyo que se formó en la tierra por un reblandecimiento de la tierra de cultivo, y por la extracción de agua de los mantos acuíferos que se encuentran cerca de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Entre turistas y negocios en el socavón

Zepeda acudió a la zona en lunes, pero platicando con la gente de la zona le comentaron que los fines de semana, el municipio se llena de turistas. Es tanta la demanda, que gente de la zona ha comenzado a vender paletas, comida, raspados y hasta por 5 pesos puedes entrar a una de las casas al baño.

“Eso me llamó mucho la atención porque dentro de la tragedia, los mexicanos están generando ingresos económicos”, resaltó la reportera.

Entre trabajadores de Protección Civil, militares y policías, así luce el socavón de Puebla. El video fue tomado el lunes 7 de junio de 2021. pic.twitter.com/0h1WNSAJDH — Sopitas (@sopitas) June 8, 2021

Y a todo esto, y la pregunta importante: ¿qué ha pasado con la casa que está en riesgo? “Lo que me contaron los lugareños es que otra parte de la pared se cayó. En cuanto a los que vivían ahí, ya se han ido. Esperamos que el gobierno los apoye”, comentó Mariana.

El turismo alrededor del socavón de Puebla

La tragedia ha generado turismo, pero como bien lo explica Zepeda, la zona está acordonada y vigilada por policía estatal, militares, patrullas desde la avenida principal y cerca del socavón están las 24 horas Protección Civil y militares.

“El interés por el socavón es tal que también se vuelan drones, los cuales quedaron prohibidos desde hace unos días. No solo por las fotos, sino porque cerca de ahí está el aeropuerto y estos intervienen en la operación“, finalizó la periodista.