Ahora el PAN… acusa complicidad de gobierno con crimen organizado

La semana pasada Silvano Aureoles acusó que Morena es un “narcopartido”. Ahora, el líder nacional del PAN, Marko Cortés acusa que no sólo el partido, sino todo el gobierno, está en tratos con el crimen organizado.

Por medio de un comunicado, el líder panista Marko Cortés acusó que la violencia se está generalizando por todo el país, debido a la “complicidad del gobierno frente a los grupos criminales, que con total impunidad masacran a civiles inocentes para sembrar terror en la población, ante la total inoperancia de los cuerpos federales de seguridad”, señala Cortés, al parecer, haciendo referencia a lo sucedido la semana pasada en Reynosa, Tamaulipas… entidad gobernada por su partido, por cierto.

El líder del PAN señala que, a pesar de que se está a mitad de sexenio, todavía no se ven resultados en materia de seguridad (cof y que diga alguien del PAN, es porque, entonces, sí está grave, cof). “No hay ningún avance, por el contrario, los grupos delictivos están ganando más terreno ante la pasividad y complicidad del gobierno federal”, agrega el líder del panismo.

Según los números que maneja el PAN, mayo fue el mes más violento de 2021 (y uno de los más “sangrientos” de todo lo que va del sexenio), con 2 mil 963 homicidios. Este número representó un aumento en el número de homicidios del 3.57% con respecto al mes de abril… y eso sin contar que las violaciones aumentaron 30%, mientras que los feminicidios 7%.

“Es decepcionante lo que estamos viviendo con un gobierno que nos prometió pacificar el país y brindarnos seguridad. Lamentablemente, nos volvieron a fallar”, dice Marko Cortés.

Este comunicado del PAN llega a una semana de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusó que en la elección del pasado 6 de junio metió mano el crimen organizado… a favor de Morena, para que ganara su candidato a sucederlo en el puesto, Alfredo Ramírez Bedolla.

Por lo anterior, Aureoles adelantó que acudirá ante instancias internacionales para denunciar lo que califica como una “narcoelección”. “Ando contactando a personas cercanas al gobierno del presidente Biden porque deben de saber, y deben estar preocupados porque también es un tema de seguridad para ellos”, aseguró el gober michoacano quien, según, también llevará su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El PAN, por su parte, parece que no hará ningún tipo de denuncia al estilo Silvano. Al menos no lo indican en su comunicado. Nomás se limita a pedir una estrategia contra la delincuencia y que se dé un mejor presupuesto para la seguridad en los Estados. Con eso basta para no seguir acusando complicidades con el crimen organizado que, de existir, deberían ser denunciadas.