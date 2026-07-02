¡A sus órdenes, jefe! Conoce la historia de 'Comando', el lomito que es nuevo elemento de la Guardia Nacional

Lo que necesitas saber: La vida de 'Comando' nos recuerda la importancia de la adopción responsable.

No nos cansamos de hablar de historia de lomitos que ayudan al bien de la humanidad. Hace poco hablábamos sobre el perrito ‘Tsunami’, que ha ayudado a las labores de búsqueda en Venezuela, y ahora una historia más reciente, pero en nuestro país, es la del lomito ‘Comando’.

Y es que la historia de ‘Comando’ en verdad que es muy linda, porque pasó de ser un perrito en busca de un hogar a convertirse en el elemento más querido y viral de la Guardia Nacional de Chihuahua.

Foto: Captura de pantalla | Redes sociales

La historia del lomito ‘Comando’ que vale la pena conocer

Deja te cuento, porque antes de ser tan viral y de hipnotizar a todos en las redes sociales por su ternura, la vida de ‘Comando’ era totalmente diferente. Pues el perrito vivía con dos adultos mayores que sin duda le tenían un gran amor a ‘Comando’, pero por otras circunstancias ya no podían tenerlo en casa.

Y ahí fue cuando la Guardia Nacional de Chihuahua intervino, pero eyyy, no para hacer un operativo, sino que puso en marcha una misión de rescate; decidieron adoptar al lomito y hacerlo un elemento más de ellos, le brindaron una segunda oportunidad de vida.

‘Comando’ el elemento más aplicado e inteligente

El lomito lleva apenas cuatro meses trabajando con la Guardia Nacional y, aparte de ya robarse el corazón de todos, se dice que es el elemento más inteligente y aplicado que tiene la Guardia Nacional.

Desde el primer momento de su llegada, a ‘Comando’ le gusta el trabajo en equipo y es algo que se ve que lo trae en la sangre, porque, de acuerdo con los oficiales, comparten que se adaptó de manera inmediata a la chamba.

Es muy aplicado porque ya responde a las distintas órdenes que le dan los oficiales, además de portar con orgullo los uniformes que la corporación le brinda, y se ha convertido en gran apoyo emocional y mejor amigo de los que patrullan y cuidan del estado de Chihuahua.

Pero más allá de lo tierno y lindo que nos pueda parecer, ‘Comando’ nos recuerda la gran importancia de la adopción responsable.