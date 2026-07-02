Lo que necesitas saber: Venezuela registró hoy un rescate milagroso, a pesar de que la "ventana de rescate" deja escasas posibilidades de encontrar más personas con vida.

¿Crees en los milagros? A ocho días de los trágicos terremotos en Venezuela —o doblete sísmico, como muchos le llamaron— y con noticias de múltiples derrumbes de edificios, muchos dirían que no.

Sin embargo, en México sabemos bien que la esperanza es lo último que muere y ahora Venezuela también. ¡Esta mañana reportaron el “milagroso rescate” de un hombre en una de las zonas más afectadas!

Hernán Gil: el hombre que sobrevivió ocho días bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

El pasado 24 de junio Hernán Gil Flores, de 44 años de edad, estaba trabajando como guardia de seguridad en una pequeña caseta de hormigón, en las profundidades de un centro comercial, cuando el doblete sísmico atacó Venezuela.

Foto: AP

Esa misma caseta lo protegió cuando todo el edificio se derrumbó y lo sepultó nueve metros bajo tierra. Sin embargo, su oportunidad llegó cinco días después, cuando la Cruz Roja retiraba escombros en la zona y lo escuchó.

Sí, CINCO DÍAS, 120 HORAS después de los terremotos en Venezuela, lo localizaron con vida. Y tuvieron que pasar otros tres días para que lo rescataran. De acuerdo con declaraciones de rescatistas para Reuters, la”naturaleza precaria” de las labores de rescate provocó que el trabajo fuera complejo, lento y peligroso.

Así fue el rescate milagroso de Hernán Gil

Luego de ubicarlo, los rescatistas cavaron un túnel por donde pasaron una sonda con una cámara. Así vieron en qué condiciones estaba Hernán Gil, también aprovecharon para pasarle agüita y comida.

Cualquiera estaría aterrado, pero los rescatistas dicen que el hombre estaba optimista y de buen humor. ¡Hasta les pidió su sabor favorito para hidratarse! Luego de más de 100 horas y con trabajo de 200 personas, se creó un canal seguro para liberar a Hernán Gil.

Foto: Captura de pantalla/ X @delcyrodriguezv

Su esposa agradeció a rescatistas y voluntarios de Venezuela, México, Estados Unidos, Chile, El Salvador, Portugal y Costa Rica que se unieron para salvar la vida de Hernán Gil quien, aparentemente, la libró sin un rasguño.

Venezuela se queda sin tiempo tras el doblete sísmico

Ojalá todo fuera la misma alegría, pero los expertos advierten que la “ventana de rescate” se cierra cada vez más. Sí, a pesar de que 50 mil personas siguen desaparecidas en las zonas más afectadas de La Guaira, Caracas y Distrito Capital, de acuerdo con cifras oficiales.

¿Eso qué significa? Que mientras más días pasan, más se complica encontrar personas con vida. Hasta el momento, el gobierno venezolano informó que la cifra de muertes ascendió a 2 mil 295 y más de 11 mil heridos, tras los terremotos en Venezuela.

Foto: Reuters

Denuncias de robos y saqueos por parte de la policía

Además de la lentísima e insuficiente respuesta de las autoridades ante los terremotos en Venezuela, los habitantes ya denuncian en redes sociales los presuntos robos que la policía y los militares hacen entre los escombros.

De acuerdo con varios testimonios para Reuters, estas “autoridades” han querido apropiarse de donaciones internacionales y aprovechan el caos para llevarse ropa, electrodomésticos y dinero en efectivo.

¿La respuesta del gobierno? “Son estrategias de manipulación”. Los funcionarios aseguran que es mera desinformación y pidieron a la población sólo confiar en la información oficial.

Foto: Captura de pantalla/ X @gbastidas

Aunque no se ha confirmado la veracidad de los videos que circulan en redes, cuatro agentes ya fueron detenidos y separados de sus cargos. Efectivamente, porque los cacharon con las manos en la masa. ¿No que no?

Además, otros usuarios en redes sociales aseguran que los polis sólo van a tomarse la foto, en medio de los escombros, con palas y equipo de rescate… pero la verdadera chamba la están haciendo los ciudadanos junto a los rescatistas de todo el mundo.