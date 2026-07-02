Lo que necesitas saber:

La prueba de vida aplica para los usuarios que deseen registrar su línea de manera presencial.

Ahora el registro de líneas telefónicas tiene un nuevo requisito para así poder confirmar la identidad de las personas que van a registrar su línea y no ser pirateadas en el intento, por eso agregaron un nuevo elemento, la famosa ‘prueba de vida’.

Y es que de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la CTR, la ‘prueba de vida’ será solicitada cuando el trámite sea realizado de manera presencial, Pero… ¿En qué consiste? Su objetivo es confirmar que la persona que registra la línea corresponda con la identificación presentada.

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Foto: SHVETS production-Pexels

¿Qué más sabemos sobre la ‘prueba de vida’?

La ‘prueba de vida’ es un mecanismo de seguridad, su principal función es comprobar que la persona que solicita la vinculación de una línea telefónica sea la misma que aparece en la identificación oficial presentada durante el trámite.

En términos más sencillos y prácticos para que tu cabeza no explote: se trata de una validación para evitar que alguien registre una línea telefónica con documentos de otra persona y así no tengas cuentas verificadas a tu nombre que tú ni topas.

El DOF confirmó que este requisito será para quienes decidan hacer el trámite de manera presencial, pero aún no se ha detallado más información de cómo es el procedimiento exacto para cumplir con esa prueba.

Recuerda que dieron una prórroga para registrar tu línea telefónica y eso es de acuerdo a tu último dígito del celular; aquí ya te platicamos más de eso.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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