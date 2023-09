Lo que necesitas saber: Hace unos meses, la alcaldesa de Tijuana tuvo que irse a vivir a un cuartel militar ante las amenazas del crimen organizado. Así que, imagínense la situación para Peso Pluma...

Luego de que la semana pasada se encontraron en Tijuana mantas en las que se le advertía al cantante no atreverse a entonar ninguno de sus prrones corridos, parece que Peso Pluma optó por cancelar su concierto. Sin embargo, la alcaldesa del municipio de Baja California no da el asunto por cerrado (aún).

En entrevista con Azucena Uresti, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, señaló que, de parte de las autoridades, el concierto de Peso Pluma sigue en pie… ya será cuestión del cantante cancelar, lo cual parece que ya sucedió (o, al menos, ya dio señales de ello).

Peso Pluma/Foto: Getty Images

En página de Peso Pluma ya no está agendado el concierto en Tijuana

Todo indica que los que alcanzaron a comprar su boleto para el concierto de Peso Pluma en Tijuana tendrán que solicitar su reembolso. En la página oficial del PP, la fecha en la que se realizaría tan emotivo recital ya fue borrada. Lo mismo en la página de Ticketmaster. Así que sólo faltaría un comunicado oficial de parte del cantante de Jalisco. “Estamos 90% seguros de que se cancelará el concierto de Peso Pluma”, señaló la alcaldesa de Tijuana.

La semana pasada, el 12 de septiembre para ser más precisos, las autoridades de Tijuana hallaron unas mantas en las que se le advertía a Peso Pluma que, de presentarse en la ciudad, sería su último concierto… y seguramente no porque el intérprete vaya a decir “este show es el mejor que he dado, insuperable… mejor me retiro”.

Peso Pluma ya borró fecha en Tijuana / Captura de pantalla

A raíz de las amenazas, atribuidas al Cártel de Jalisco Nueva Generación, Peso Pluma ha reprogramado algunos de sus shows en Estados Unidos. “Estas fechas no se cancelaron, solo se pospusieron”, aclaró el cantante en sus redes sociales.

No se pudo comprobar que las amenazas fueron del crimen organizado

Según dio a entender la alcaldesa de Tijuana, la razón por la que las autoridades no cancelaron el concierto de Peso Pluma no fue por falta de ganas… sólo que no había un argumento sólido para hacerlo. Aunque para muchos era suficiente la aparición de la manta en la que se amenazó de muerte al cantante, la administración de Tijuana necesitaba más pruebas.

Pues bien, según la alcaldesa Caballero (quien también ha recibido amenazas de parte), la fiscalía de Baja California no pudo determinar con certeza que la manta con dedicatoria a Peso Pluma fue obra del crimen organizado. De hecho, la persona que fue detenida ya está en libertad. “Al parecer solo estaba caminando por la zona”, aclaró la funcionaria.

Te puede interesar