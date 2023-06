OK… la alcaldesa de Tijuana tiene chance de resguardarse de la violencia e inseguridad en un cuartel militar, pero, ¿y la ciudadanía?

“Bueno, es que no es cualquier tipo de violencia”, dirán algunos. Y, ahí sí, comienza un debate al que muchos entran y del que poco provecho se saca. Pero hay que citar a la propia alcaldesa, que dijo que decidió su nueva vivienda debido a que tiene “el miedo que tiene cualquier ciudadano”.

Monserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana/ Foto: Ayuntamiento de Tijuana (Facebook)

En fin, el caso es que Monserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana, informó que a partir de “¡ya!” vivirá en el cuartel militar del 28 Batallón de Infantería. Esta decisión la tomó luego de recibir amenazas y hasta ser víctima de un atentado.

De acuerdo con la alcaldesa, los generadores de violencia de Tijuana están “muy enojados” con ella, debido a las acciones de gobierno que ha tomado para combatir a la delincuencia.

Entre dichas acciones está el decomiso de casi 2,000 armas y la detención de 785 personas… de los cuales sólo 56 pueden considerarse como detenciones de alto impacto.

Foto: Facebook / Montserrat4T

Irme a vivir bajo la vigilancia de militares “implica un sacrificio por parte de su servidora”, señaló la alcaldesa de Tijuana en un mensaje difundido en redes sociales, en el que pidió a la ciudadanía no ver esto como que ella se resguarda y los demás no, sino como “que está resguardada la persona que más resultados ha dado en materia de seguridad en todo el Estado”… que la valoren, pues.

Alcaldesa de Tijuana se va con militares por recomendación del gobierno federal

Monserrat Caballero aclaró que no fue ella la de la idea de estar protegida por los militares, sino que fue el gobierno federal el que le hizo la recomendación, debido al conocimiento de las amenazas que ha recibido.

“Tras recibir amenazas a mi persona, esto debido a los contundentes resultados en tema de seguridad, el Gobierno Federal sugirió que me fuera a vivir al Cuartel Militar de manera temporal, sin afectar las dinámicas de trabajo en nuestra ciudad”.

La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero / Foto: Facebook/gobtijuanamx

Caballero, la alcaldesa que pidió a criminales limitarse a cobrar a quienes les deben

En agosto del año pasado la alcaldesa de Tijuana fue foco de medios, no sólo por su inoperancia ante la ola de violencia que cubrió al municipio, sino por la “curiosa” petición que le hizo a los criminales: sólo ensañarse con quienes les deben y no desquitarse con la ciudadanía.

“Les pedimos, que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben. No a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”.

Luego de tan polémica declaración, Monserrat Caballero fue blanco de críticas y, en respuesta, no sólo no corrigió, sino le echó más enjundia a su petición: “Tal cual, tal cual, soy responsable de mis palabras. Los ciudadanos honestos no van a pagar las facturas de gente que ha cometido delitos“.

Ya luego, al ver que hasta desde el gobierno federal vieron con malos ojos sus palabras, la alcaldesa de Tijuana se trató de justificar señalando que “así es como hablan en el norte”… con “expresiones broncas”.