14 millones después: la piscina que Trump presumió terminó pareciendo escenario de Shrek

Lo que necesitas saber: Entre pintura azul, millones invertidos y una fecha límite encima, la remodelación del icónico estanque de Washington terminó convirtiéndose en tema de memes antes que en una postal oficial.

Durante semanas, Donald Trump presumió con bombo y platillo la renovación de la famosa piscina reflectante frente al Monumento a Lincoln, uno de los puntos más icónicos de Washington D.C.

La promesa era sencilla: convertir el estanque en una especie de espejo perfecto para que reflejara el Monumento a Washington justo a tiempo para las celebraciones del próximo 4 de julio, cuando EU conmemora 250 años de la independencia.

¿Y cómo lo iban a lograr? Por medio de una inversión de 14.2 millones de dólares, trabajos exprés y una idea bastante peculiar: pintar el fondo del estanque de un azul oscuro inspirado en la bandera estadounidense. Spoiler alert, no les salió como esperaban.

Foto: @alandete

De proyecto “histórico” a escenario de memes

Apenas dos días después de concluir las obras, el agua comenzó a cambiar de color.

Primero apareció un tono verdoso, después llegaron acumulaciones de algas. Para el fin de semana, el reflejo patriótico ya parecía más una mezcla entre río de fantasía y pantano de Shrek.

Jimmy Fallon resumió el momento con una frase que se volvió viral: “Trump quería Avatar y terminó con Shrek”.

Foto: @MeidasTouch

La obra que sí se anunció… muchas veces

Parte del problema es que esta no era una remodelación cualquiera.

Trump convirtió el proyecto en una especie de bandera personal y durante semanas publicó mensajes asegurando que administraciones anteriores habían gastado cientos de millones sin resolver el problema de filtraciones ni la aparición de algas.

Incluso presentó la obra como una muestra de eficiencia: menos costo, mejores resultados y una renovación que —según dijo— sería la primera en dejar funcionando correctamente el estanque desde 1922.

Y pues la realidad decidió llegar antes del desfile. Ahora, trabajadores del Servicio de Parques Nacionales han tenido que entrar con equipos de limpieza, sistemas de filtrado y hasta tratamientos con peróxido de hidrógeno para intentar recuperar el color del agua.