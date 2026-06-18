¿Y mi partido? Profeco exige a Vix aclarar las fallas que desesperaron a usuarios en el Mundial

Lo que necesitas saber: Durante el partido de Colombia vs. Uzbekistán, Vix presentó muchas fallas y Profeco pidió un reporte detallado sobre las incidencias.

¡Les cayó la voladora! Luego de las fallas reportadas por miles de usuarios durante el partido de Colombia vs. Uzbekistán, la Profeco le pidió a la plataforma de Vix un reporte detallado de las incidencias y también invitó a los clientes a presentar sus quejas formales por las afectaciones.

Y sí, no era tu internet el que estaba fallando, sino era directamente el sistema de Vix el que no te dejó disfrutar bien el partido entre los Cafetaleros de Colombia y Los Lobos Blancos de Uzbekistán. Pero ojo, porque Vix ya aclaró este hecho.

Foto. Shuterstock

Vix presenta fallas en su plataforma y usuarios se quejan con Profeco

En la noche del día miércoles 17 de junio, durante el último partido de la primera jornada del Mundial, miles de usuarios que pagaron el pase del Mundial para poder ver todos los partidos se quejaron de una interrupción durante la transmisión.

Y esos mismos usuarios tuvieron que recurrir a la Profeco para presentarle su queja durante la transmisión, y Profeco respondió en seguida.

Hasta la mañana del jueves 18 de junio, la Profeco había recibido alrededor de 36 quejas formales por el servicio, ya que tampoco era la primera vez que sucedía, porque igual se presentaron fallas desde el 11 de junio, primer día del pase mundialista.

Pero después de que la Profeco le pidiera a Vix un reporte detallado de estas incidencias, ellos respondieron por medio de un comunicado publicado en redes.

Foto: Shutterstock

Vix responde, pero dice que no es del todo su culpa

La plataforma digital explicó que las fallas presentadas fueron casi casi culpa de Amazon Prime —quien es uno de los distribuidores del servicio— ingestó la señal equivocada en el canal en donde se vería el evento deportivo.

Y que a las 8:05 se estableció la comunicación con Amazon Prime Video, pero que por causas ajenas a Vix, los errores no se pudieron corregir hasta las 8:57 p.m.

Y por último, aclararon que este incidente solo se presentó para los usuarios que contrataron el pase mundialista por medio de Amazon Prime Video; es decir, para los otros usuarios que vieron el juego directamente por Vix o algún otro sistema afiliado, pudieron disfrutarlo sin ningún contratiempo.