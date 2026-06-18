Lo que necesitas saber: De acuerdo con la presidenta, la SEGOB atiende a los colectivos cada 15 días y trabajan para encontrar a las personas desaparecidas.

Uno de los momentos más incómodos de las conferencias de Claudia Sheinbaum se vivió este jueves… y es que, al ser cuestionada sobre el supuesto financiamiento de asistentes al Zócalo, la mandataria evitó la pregunta y la calificó como una provocación.

Conferencia de Claudia Sheinbaum // Foto: Presidencia

Sheinbaum evita responder pregunta sobre financiamiento de asistentes al Zócalo

Lo dicho. Durante la mañanera de este 18 de junio, la presidenta mostró su enojo al ser cuestionada sobre el supuesto financiamiento de asistentes a eventos públicos del gobierno en el Zócalo.

Y es que el tema salió debido a las investigaciones de presuntos responsables que movilizaron a madres buscadoras previo a la inauguración del Mundial.

“No te voy a contestar eso. Primero, nosotros no somos iguales que los de antes, nosotros invitamos. Y no voy a contestar la pregunta porque es una provocación y yo no caigo en provocaciones“, declaró.

Indignación por las acusaciones en contra de colectivos

Eso sí, la reportera intentó argumentar su pregunta debido a que las madres buscadoras y otros colectivos han expresado su enojo e indignación por las acusaciones en su contra.

Aunque la mandataria señaló que la SEGOB atiende a los colectivos cada 15 días y que trabajan para encontrar a las personas desaparecidas. En fin, así uno de los momentos más incómodos de las conferencias de Sheinbaum.