¡Un héroe! Policía de la CDMX evita que atropellen a perrito en Cuajimalpa

¿Alguien pidió un héroe? Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se puso la capa y evitó que atropellaran a un perrito en calles de la alcaldía Cuajimalpa. Sí, de acuerdo con las autoridades capitalinas, el oficial rescató al can cuando corría desorientado en medio de varios automóviles en movimiento.

¿Cómo salvó el policía al perrito de que lo atropellaran?

Las autoridades de la Ciudad de México cuentan que el oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC rescató al perrito cuando éste corría confundido en medio de varios automóviles que circulaban en calles de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. De hecho, el oficial tuvo que realizar cortes a la circulación para lograr su misión.

Antes, el uniformado se encontraba realizando un recorrido de seguridad y vigilancia por la colonia Lomas de Vista Hermosa, cuando de pronto observó que un perrito corría sin rumbo por la carretera Al Olivo. El pobrecito parecía extraviado y se atravesaba frente a varios autos en movimiento, por lo que podían atropellarlo.

Observando que el can estaba desesperado e intentaba escapar de los carros, el policía no lo pensó dos veces y detuvo la circulación en dirección a donde corría para que no sufriera un accidente.

¿Qué pasó después con este perrito?

Cuando alcanzó al perrito, el oficial lo cargó para ponerlo a salvo y evitar que corriera nuevamente por la carretera. Luego lo llevó al lugar de donde se había escapado, pues también se dio cuenta que había escapado de una estética móvil, en la cual estaba un encargado que lo buscaba.

Después de dejarlo, de verificar que no tenía ninguna lesión, el policía le dio algunas recomendaciones al encargado del can, así como algunos consejos para evitar que esto volviera a pasar.

Un oficial de la #SSC, evitó que un animal de compañía fuera arrollado por los vehículos en movimiento que circulaban en calles de @AlcCuajimalpa. https://t.co/sICmHhE7AQ pic.twitter.com/9ahe7c7h8K — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 1, 2021

Al final, el dueño del perrito buscó al oficial para agradecerle que salvara a su mascota y luego éste se retiró del lugar para seguir con sus recorridos de prevención, seguridad y vigilancia.