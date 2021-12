WTF?! Policía de EU le disparó 9 veces a un hombre mayor en silla de ruedas por robar herramienta

¡Pero qué rayos le pasó por la cabeza a este policía! Un hombre mayor, de 61 años de edad, fue baleado por un policía de Tucson, Arizona, luego de robar una caja de herramientas el pasado lunes 29 de noviembre. Hablamos de un hombre que no puede caminar y que, según el oficial, “se negó a detener su silla de ruedas” (WTF!?).

Acá te va la indignante historia

Ryan Remington es el nombre del oficial, fue despedido y ya está bajo investigación. Resulta que el hombre de 61 años, identificado como Richard Lee Rochards, presuntamente había robado una caja de herramienta de una tienda Walmart.

Un empleado de dicha tienda avisó a Remington, por lo que el policía se acercó al hombre mayor para pedirle un comprobante de que compró las herramientas. El adulto mayor le había mostrado un cuchillo y continuó con su camino en su silla de ruedas eléctrica.

El oficial le pidió que se detuviera, pero el hombre mayor no le hizo caso. Y claro, como seguramente para un policía bien entrenado es bien difícil detener a un hombre en silla de ruedas, le disparó nueves veces justo antes de que éste entrara a otra tienda del mismo centro comercial (¡¡nueve veces!!).

El hombre de 61 años recibió el impacto de las balas en la espalda y el costado, por lo que de inmediato cayó de su silla de ruedas y murió. Un video de lo sucedido fue compartido por el Departamento de Policía de Tucson y difundido después por medios como CNN y Univisión. En él se aprecia todo lo que te acabo de contar y por supuesto que generó todo tipo de indignación contra el oficial Remington.

“Para ser claro, estoy profundamente preocupado por las acciones del agente. Su uso de la fuerza letal en este incidente es una clara violación de la política del Departamento. Como resultado, actuamos inmediatamente para despedirlo“, declaró al respecto Chris Magnus, jefe de Policía de Tucson.

“Son momentos como éste los que ponen a prueba nuestra determinación de garantizar la justicia y la rendición de cuentas. Le pido a nuestra comunidad que mantenga la calma y sea paciente mientras se llevan a cabo las investigaciones”, dijo a su vez Regina Romero, alcaldesa de Tucson, quien también calificó como “inconcebibles e indefendibles” las acciones de Remington.

El hombre en silla de ruedas “no le dejó otra opción” al policía; dice la defensa del oficial

Pero bueno, quieres saber lo peor de todo esto… el abogado que está defendiendo al policía dijo a CNN que la distancia entre la silla de ruedas y el policía era demasiada como para usar la pistola eléctrica. En pocas palabras, declaró que el sospechoso “no le dejó otra opción” a su cliente(¿¿¿???).

Además, señaló que el video de lo sucedido fue “truqueado y editado” por la policía de Tucson, pues asegura que sólo muestra “la mitad” de la historia”.

Tocará a las autoridades norteamericanas determinar qué procede con este policía, pero neta qué difícil creer que no había otra manera de detener a un hombre de 61 años en silla de ruedas más que con 9 balazos… y sólo para evitar que se llevara una caja de herramientas. No, no justificamos el robo, pero ¿enserio ese delito era como para matarlo a tiros?