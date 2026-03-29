Lo que necesitas saber: La iglesia calificó la suspensión de la misa como una medida irrazonable y sumamente desproporcionada.

Este domingo es una de las fechas más importantes para la Iglesia católica, pues se celebra el Domingo de Ramos, lo que da inicio a la Semana Santa… aunque este año, la policía de Israel impidió que se realizara la misa en Jerusalén “por primera vez en siglos”.

Misa del Cardenal Pierbattista Pizzaballa // X:@LPJerusalem

Policía de Israel impide celebrar misa de Domingo de Ramos en Jerusalén

La misa por el Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén fue suspendida “por primera vez en siglos” luego de que la policía israelí le impidiera el paso al cardenal Pierbattista Pizzaballa.

¿El motivo? Desde que estalló la guerra de este año en Medio Oriente, las autoridades israelíes prohibieron las grandes concentraciones de personas. Eso ha limitado las actividades en sinagogas, iglesias y mezquitas.

“Hoy, por especial preocupación por su seguridad, la policía de Jerusalén impidió que el Patriarca Latino, el Cardenal Pizzaballa, celebrara misa esta mañana en la Iglesia del Santo Sepulcro”, informó la oficina del Primer Ministro de Israel.

Domingo de Ramos // X:@LPJerusalem

Iglesia califica como medida de seguridad como “irrazonable y desproporcionada”

El Patriarcado Latino ya había anunciado la cancelación de la procesión tradicional que generalmente va del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. Aunque si se tenían contemplado realizar la misa.

“Este incidente sienta un grave precedente y atenta contra la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén”, declararon en un comunicado.

Además, aseguraron que desde el comienzo del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán han cumplido todas las restricciones. Por lo que consideraron la medida como irrazonable y sumamente desproporcionada.