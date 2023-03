Y a ver si otros miembros de la OTAN no siguen los pasos de Polonia (es muy probable que sí), porque eso significaría elevar el nivel de tensión de la guerra Rusia – Ucrania.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, anunció el envío de cuatro aviones de combate a Ucrania. Son unos aviones que tiene ahí guardados desde 1990, pero, aun así, no pinta para ser un movimiento que Rusia se tome muy a la ligera.

Foto: Getty Images

El presidente Duda aclaró que, aunque las naves fueron heredadas por Alemania Oriental desde los años 90 y ya casi están por “jubilarse”, no son para nada unas chatarras: hasta la fecha, son piloteadas por las fuerzas armadas de su país.

“Esos MiG siguen en servicio en el ejército polaco del aire. Son los últimos años de explotación de estos aparatos, que se mantienen operativos en su gran mayoría“, señaló el presidente de Polonia en rueda de prensa ofrecida junto a su homólogo de República Checa, Petr Pavel.

“Un infante de marina ucraniano termina de preparar un tanque T-64 para la acción el 15 de febrero de 2023 en la región de Donbass, en el este de Ucrania”. Foto: John Moore-Getty Images.

Según el presidente Duda, los aviones serán entregados a Ucrania en los próximos días. Serán cuatro de los 15 que dispone Polonia… pero están por ser renovados por unos FA-50 adquiridos a Corea del Sur.

Polonia eleva el involucramiento de la OTAN en la guerra

Seguramente ya está presupuestado, pero, aunque parece que nomás el regalo es para hacer hueco en el garage para sus nuevos aviones, lo que hará Polonia elevará significativamente la forma en que países de la OTAN apoyan a Ucrania en la guerra contra Rusia.

Foto: @US_EUCOM

Desde hace tiempo Ucrania ha solicitado aviones de combate a sus aliados, por lo que se espera que otros países de la OTAN copien lo hecho por Polonia y, así, desde Kiev se arme una contraofensiva contra Rusia.

De acuerdo con The Guardian, la entrega de aviones de Polonia a Ucrania no sorprende mucho tampoco. Desde hace un año pidió al gobierno de Estados Unidos apoyo para ello. En ese momento, el gobierno polaco quería que sus aviones llegaran a la base aérea norteamericana ubicada en Ramstein, Alemania, para de ahí pasar a Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos negó el permiso.

Polonia ofrecerá aviones de combate a Ucrania / Foto: Omar Marques-Getty Images.

Otros países que han manejado la posibilidad de ofrecer aviones de combate a Ucrania son Eslovaquia, Finlandia y Países Bajos. Por su Parte, Estados Unidos siempre se ha mostrado en la negativa… y no porque le “ache achi” involucrarse más en la guerra contra Rusia (según), sino porque dice que no nada más es entregarlos… no, requiere ofrecer entrenamiento, así como apoyo en tierra para que Ucrania tenga las pistas que necesitan ese tipo de aviones.