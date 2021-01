¿Por qué no funcionan las “gotas milagrosas” que presentó Maduro contra el COVID-19?

Una más del presidente de Venezuela: El domingo pasado, Nicolás Maduro presentó unas “gotas milagrosas” con las cuales aseguró que se puede neutralizar el COVID-19 en hasta un 100 %. Sí, agregó que solo deben usarse cada cuatro horas y la enfermedad respiratoria desaparecerá… Obviamente éstas no funcionan y aquí te decimos cuál es la razón.

¿Qué dijo Nicolás Maduros sobre las “gotas milagrosas”?

Como te decíamos, el fin de semana pasado, el principal mandatario de Venezuela dio a conocer unas supuestas “gotas milagrosas” con las cuales se puede enfrentar al coronavirus SARS-CoV-2.

“Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100 % del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández”, señaló en conferencia de prensa.

Incluso comentó que este medicamento es producto de varios estudios clínicos, científicos y biológicos que duraron nueve meses y que incluyeron experimentación en personas enfermas: “Diez gotitas debajo de la lengua, cada cuatro horas, y el milagro se hace, es un poderoso antiviral, muy poderoso que neutraliza el coronavirus”, dijo y agregó que comenzarán con la producción masiva de las “gotas milagrosas”.

¿Por qué no funciona el Carvativir?

De acuerdo con ABC, el Carvativir, Carvacrol o Cimofenol es una sustancia presente en aceites esenciales, como los de orégano y tomillo, que posee un color amarillento o anaranjado, un sabor picante y un olor parecido al del orégano.

También puede usarse como agente aromatizante en alimentos y productos cosméticos. Incluso sí es un ingrediente recurrente en la medicina homeopática, aunque sin ningún fundamento científico, y que se utiliza principalmente en terapias aromáticas.

Hasta ahora se han hecho diferentes estudios científicos sobre las propiedades de esta sustancia, como el que realizó la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Yeungnam, en Corea, en el cual indican que el aceite de orégano, con bastante Carvativir, puede tener propiedades antibacterianas, como en el tratamiento de infecciones del tracto urinario.

Sin embargo, aún no hay pruebas de que estas “gotas milagrosas” tengan también propiedades antivíricas, pues su principal función sigue siendo simplemente conservar en buen estado ciertos alimentos. Así que no, no funciona este “remedio” que presento Nicolás Maduro y que presuntamente enviaría a la mismísima OMS.

*Con información de EFE y ABC