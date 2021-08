Presidencia y SEP compartieron carta de regreso a clases… y ahora acusan que “es falsa”

¡¿Qué está pasando?! Y bueno, hace unos cuantos días, para ser precisos el pasado 12 de agosto, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, dio a conocer 10 reglas para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, entre ellas una carta compromiso que compartieron a medios de comunicación, pero que ahora señalaron es falsa.

¿Carta para regreso a clases es falsa?

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la sección “Quién es quién en las mentiras”, indicaron que la carta compromiso para el regreso a clases presenciales que se estaba difundiendo en varios medios de comunicación era falsa. Sin embargo, se trató de un documento que la propia SEP y presidencia compartieron por WhatsApp y correo electrónico.

Sí, después de que la secretaria de Educación presentara el protocolo para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, donde venían 10 puntos que se debían seguir, como una carta compromiso de corresponsabilidad que se tenía que entregar para certificar que el alumno no presentaba síntomas de COVID-19; tanto la dependencia como presidencia compartieron el documento a los medios, el cual ahora indican que es falso.

AMLO se refirió a este documento en su conferencia

Incluso, ayer 17 de agosto, el tabasqueño se refirió a este documento indicando que no sería obligatorio para el regreso a clases: “Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal, entonces, ustedes creen que yo tuve que ver con la carta, pues no, fue una decisión abajo”, comentó.

*A partir del minuto 01:00:24, AMLO habla de la carta

¿Pero por qué dicen que es falsa? De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de “Quién es quién en las Mentiras de la Semana”, en medios se compartieron dos cartas, una de ellas falsa y otra que solo representaba un documento de trabajo, por lo que al no publicarse éste de manera oficial, también se trata de un documento falso para ellos…