Lo que necesitas saber: Según el mandatario, el motivo para no realizar más elecciones es evitar que la oposición llegue al poder.

Con la novedad que Nicaragua se quedará sin elecciones… y no, no es broma, pues el mandatario, Daniel Ortega, declaró que trabajará en la aprobación de leyes que le permitan no volver a realizarlas.

Mensaje del presidente Daniel Ortega // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

Daniel Ortega dice que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua

Pocas veces trasciende una noticia de Nicaragua de manera internacional… pero cuando ocurre, es porque se trata de algo importante. Resulta que el presidente Daniel Ortega declaró que en su país no se realizarán nuevas elecciones.

Así como lo leíste. Este domingo, el mandatario nicaragüense descartó la posibilidad de celebrar elecciones en el país. ¿El motivo? Evitar que la oposición llegue al poder.

“Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones, para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”, señaló.

Pero la cosa no quedó ahí. El presidente adelantó que trabajará para la aprobación de leyes que le permitan llevar a cabo su plan.

¿Cuál es la situación política de Nicaragua?

La cosa pinta difícil para Nicaragua y su “libertad” a medias… pues desde su llegada al poder, Daniel Ortega ha hecho de todo para mantenerse en el cargo.

No lo decimos por decir. El actual presidente lleva 4 periodos en el poder y aquí tal vez piensen: “¿Qué tiene de malo que quiera reelegirse? El problema es que ha modificado sus leyes para que el ganador sea su partido.

Y es que cualquier persona que haya participado en protestas contra el gobierno, pues… no tiene chance de competir en el proceso.

De hecho, Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre de este año. Peeero como se realizó una reforma constitucional que amplió el mandato presidencial a seis años, pues ahora se deberían realizar, en teoría, en noviembre del 2027 (y eso ya está en duda).