Lo que necesitas saber: Donald Trump ha sido nominado al Nobel de la Paz desde su anterior administración, pero ya parece una obsesión por ello

Donald Trump podría ganar el Premio Nobel de la Paz, pues siguen saliendo voces que lo proponen para ello, algo que si bien no es nuevo, nos extraña mucho porque el señor es todo menos un pacifista cuando no hay un interés detrás o cuando se trata de manejar el tema de la inmigración hacia su país.

Foto: Donald J. Trump (Facebook)

Las voces que piden el Nobel de la Paz para Trump

Pakistán encendió la llama

Comencemos por Pakistán, que propuso que Trump se lleve el reconocimiento por mediar en el conflicto que tienen con India. Según ellos, gracias a Trump no se han desatado peor los catorrazos.

“En un momento de intensa turbulencia regional, el presidente Trump demostró una gran visión estratégica y una excepcional habilidad política mediante una sólida interacción diplomática con Islamabad y Nueva Delhi, que redujo la escalada de una situación que se deterioraba rápidamente, logrando finalmente un alto el fuego“, fue el mensaje dado por las autoridades de Pakistán, según retoma El Universal.

Cabe mencionar que Pakistán avisó que propondrá que Trump gane el Nobel de la Paz después de una reunión entre el Presidente de Estados Unidos y el jefe de su ejército. Baia, baia.

“El liderazgo del presidente Trump durante la crisis entre Pakistán y la India de 2025, demuestra claramente la continuidad de su legado de diplomacia pragmática y consolidación eficaz de la paz“.

Foto: Getty Images.

Benjamin Netanyahu también quiere el Nobel para Trump

Tal como te contamos acá, a la petición se unió Netanyahu, primer Ministro de Israel. “Está forjando la paz mientras hablamos, en un país y una región tras otra”, explicó, justo al anunciar que mandó una carta al comité encargado de otorgar el Nobel de la Paz para que consideren a Trump.

“Quiero expresarle el aprecio y admiración, no sólo de Israel, sino de todo el pueblo judío”.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu / Captura de pantalla

Vocera de la Casa Blanca dice que “ya es hora” de darle el premio

Y cómo no, Karoline Leavitt ya se unió a la lista. En una rueda de prensa, básicamente regañó al comité del Nobel por no dárselo todavía a Trump (porque lo pedían desde 2020).

“Ha negociado, en promedio, un acuerdo de paz o alto al fuego al mes durante sus seis meses en el cargo. Ya es hora de que el Presidente Trump reciba el Premio Nobel de la Paz. Ha puesto fin a los conflictos entre Tailandia y Camboya, Israel e Irán, Ruanda y República Democrática del Congo, India y Pakistán, Serbia y Kosovo, y Egipto y Etiopía”, pronunció.

Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. // X:@WhiteHouse

Trump rechaza ganar el Nobel de la Paz

A pesar de las intenciones de Pakistán, Netanyahu y Leavitt, dice Trump que no quiere el Nobel de la Paz; a él le basta con que la gente sepa que, gracias a su labor como mediador, el mundo está en paz (según él, obvio).

Y es que a través de Truth Social se atribuyó la paz en todos lados, desde Irán vs Israel, Ucrania vs Rusia, y más conflictos mencionados por la vocera de la Casa Blanca. Pero con todo y eso, señala que no recibirá el Nobel de la Paz aunque lo propongan.

“No, no obtendré un Premio Nobel de la Paz sin importar lo que haga, cualesquiera que sean esos resultados, la gente lo sabe, ¡y eso es todo lo que me importa!”, escribió Trump.

Ya para finalizar, por si te lo preguntas, el Nobel de la Paz se entrega hasta diciembre. Mucho tiempo para que más gente levante la mano.

Foto: Getty Images.