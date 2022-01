¿Está hasta su ma…? Prueba las alternativas que da el Metro CDMX para que no llegues tarde

Ante el regreso a clases presenciales, que muchos vuelven a las oficinas para dejar el trabajo a distancia, o porque el Metro aún no opera con toda su capacidad, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la CDMX compartió algunas alternativas que pueden tomar para que no estén apretados en los vagones o para que no lleguen tan tarde.

Recomiendan alternativas para viajar en la CDMX

Las autoridades capitalinas, a través de sus redes sociales oficiales, señalaron a los usuarios del Metro que pueden utilizar alternativas de transporte público en la CDMX para llegar más rápido o para evitar grandes aglomeraciones con la pandemia de COVID-19, como el Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús y Ecobici.

“En el marco del regreso a clases de la población estudiantil, el sistema de Movilidad Integrada hace un llamado a utilizar los diferentes medios de movilidad alternos al Metro, con el objetivo de agilizar los traslados, de forma segura, rápida y eficiente”, comentaron al respecto.

Eso sí, especificaron que estas opciones son para aquellas personas que realizan viajes cortos o tienen que hacer transbordes con otras líneas del Metro o con otros transportes públicos.

¿Cuáles son algunas de la alternativas del Metro de la CDMX?

Por ejemplo, la Línea 2 del Trolebús puede ser una buena alternativa para aquellos usuarios que van de Pantitlán a Chapultepec y, de hecho, se conecta con las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 9 del Metro y con la 1 del Metrobús.

Mientras que la Línea 6 del Metrobús puede ser alternativa para los que van de El Rosario hasta Martín Carrera. Además, explicaron que ésta se conecta con las líneas 1, 3, 5 y 7 del Metrobús y las líneas 1, 4 y 6 del Trolebús.

Por otra parte, la Línea 4 del Metrobús puede ser alternativa para los que van de Pantitlán hasta el Centro Histórico de la CDMX. Incluso, esta línea tiene servicio express hasta el Archivo Nacional.

También la Línea 3 del Metrobús es una buena opción para los que van de Indios Verdes hasta Zapata, con conexiones con las líneas 1,2, 3, 4, 6 y 7 de este mismo transporte, con las líneas 1, 2 y 3 del Trolebús, así como con la Línea 1 del Cablebús y del Tren Suburbano.

Y finalmente, la Línea 2 del Metrobús, que va de Tepalcates a Tacubaya, es una alternativa para los usuarios del Metro de la CDMX que suelen usar la Línea A y 9.

Así que ya saben, para evitar aglomeraciones o que se les haga tarde para llegar a clases o al trabajo, tomen en cuenta estas alternativas que dan las autoridades capitalinas para no usar tanto el Metro de la CDMX; igual y hasta los convencen más y de plano ya no usan tanto la famosa limosina naranja.