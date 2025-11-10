Lo que necesitas saber: Se prevén lluvias intensas en el norte de Veracruz, Puebla e Hidalgo, además de heladas severas en zonas montañosas.

¡Saquen sus mejores coibjas! El frío se dejó venir con todo para este frente frío 13, sobretodo en Puebla e Hidalgo, por lo que la SEP y hasta la Universidad Veracruzana se vieron en la necesidad de suspender las clases.

Foto: Especial // Se esperan 56 frentes fríos en México en 2023-2024.

Puebla e Hidalgo suspenden clases por Frente Frío 13

El Gobierno de Puebla informó que tras la recomendación de Protección Civil, decidieron suspender este lunes 10 de noviembre las clases en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

Esto solo aplica para las escuelas ubicadas en la Sierra Norte, Nororiental, en los valles de Serdán y de Atlixco, la Mixteca y Angelópolis, por lo que el martes ya reanudarán actividades.

De acuerdo con el comunicado, debido a que el frío seguirá un poco más, para las sierras Norte y Nororiental seguirá la suspensión de clases para el martes 11 de noviembre.

En el caso de Hidalgo, las clases solo fueron suspendidas para este lunes en 34 municipios de las regiones Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra Otomí-Tepehua. Las autoridades pidieron a la información evitar riesgos por el descenso drástico de temperatura.

Foto: FOX.

Hasta la Universidad Veracruzana suspende actividades…

Pero la medida no solo se quedó para Puebla e Hidalgo, pues debido a que este frío también afectó a Veracruz, la Universidad Veracruzana suspendió sus actividades presenciales para este lunes 10 de noviembre en Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán y Xalapa.

De momento, las actividades se decidieron continuar en línea, salvo los servicios esenciales. Así que ya se la saben, váyanse preparando para el frío esta temporada, porque esto apenas está comenzando.