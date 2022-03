“Putin no tiene ni idea de lo que viene”, dice Biden en discurso del estado de la Unión

Ayer Joe Biden pronunció su primer discurso del estado de la Unión y acabó haciendo lo esperado: ocupar gran parte del tiempo en hablar sobre el conflicto Rusia-Ucrania, lanzando –quizás– la máxima amenaza que se le ha escuchado a un presidente de Estados Unidos en los últimos años.

“Te metiste con el tigre equivocado”… digo “no tiene idea de lo que viene”, aseguró Joe Biden desde el Capitolio, luego de calificar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de “dictador” y advertir que éste pagará alto el precio por las acciones de invasión a Ucrania.

Sin embargo, no es lo que están pensando. No es que Estados Unidos ahora sí se va a lanzar con armas… no directamente. Según lo que dio a entender, lo que hará será ir apretando más a Rusia desde lo económico: seguirá con la persecución de oligarcas rusos y limitando el campo en el que los integrantes de la nación de las matrioshkas puedan moverse.

Ejemplo de lo último, el anuncio que hizo Biden respecto al cierre del espacio aéreo de Estados Unidos para toda nave de toda aerolínea rusa. Algo que va en sintonía con lo recientemente anunciado por la Unión Europea y que se prevé que tendrá en jaque a Rusia en poco tiempo.

Acción militar de Estados Unidos es limitada

Pese a que ya está proveyendo asistencia militar y económica a Ucrania, parece que Estados Unidos prefiere no comprar boletos para la rifa de los madr%/zos… por ahora (y esperemos que así siga).

De acuerdo con Joe Biden, las fuerzas de Estados Unidos no lucharán en Ucrania y la única forma en que medio meta su cuchara será en caso de que Rusia continúe con su avance y se meta con países de sus aliados de la OTAN.

Rusia responde

Aunque Biden aclaró que la cosa es calmada (cof, nomás quería lucirse en su discurso, cof) en Rusia parece que no tomaron nada bien las advertencias hechas… al menos no aquellas con las que EU dice estar listo para entrar en acciones militares.

En caso de que eso suceda, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el mundo será testigo de una Tercera Guerra Mundial la cual implicaría el uso de armamento nuclear y sería ampliamente destructiva, según señala Reuters.

Ya son varios los países que han anunciado su apoyo a Ucrania con armamento militar. Lavrov advirtió que si de alguna manera el país se hiciera con armamento militar, el resultado sería “un peligro real”.