Lo que necesitas saber: La guerra todavía no termina, pero países de Europa van por las acciones posguerra. Sobre éstas, Putin hace la advertencia.

A poco de que los países aliados den a conocer en qué consistirá un anunciado nuevo plan de apoyo a Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace esta advertencia con sabor a “golpe avisa”.

Foto: Getty Images

Putin hace advertencia ante plan de ayuda posguerra de países aliados

“Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante las operaciones militares, partimos de la base de que serán objetivos legítimos de destrucción”, advirtió Putin durante su participación en un foro en Vladistokok… foro que era económico, pero siempre hay chance de ponerse belicoso.

Putin recordó que cualquier despliegue de tropas de parte de países de occidente, implicaría ignorar las objeciones que, desde hace años, el gobierno de Rusia ha hecho respecto a la presencia de la OTAN en Ucrania.

Prisioneros ucranianos son liberados // X:@ZelenskyyUa

Lo anterior fue dicho por Vladimir Putin un día después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron anunciara que ya mero se dan a conocer un nuevo paquete de medidas con las que se pretende apoyar a Ucrania… y no sólo Francia, sino 26 países.

Zelenski asegura que se desplegarán miles de tropas de occidente

De acuerdo con especialistas, en dicho paquete de ayuda habría medidas para garantizarle a Ucrania seguridad posguerra… de ahí que exista la posibilidad del despliegue de tropas. De hecho, se habla de presencia marítima y aérea.

“El día que cese el conflicto, se desplegarán las garantías de seguridad”, adelantó Macron… lo cual tomó Zelenski para asegurar que se viene un despliegue importante de fuerza occidental en Ucrania.

Foto: Getty Images.

“Es importante que estemos discutiendo todo esto… sin duda serán miles, no solo unos pocos”, señaló Zelenski, luego de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Y sí… aunque Costa no habló de números, confirmó presencia europea en Ucrania: “Ayer, en París, 26 países más la UE respaldaron el plan diseñado por nuestros jefes militares para proporcionar garantías de seguridad sólidas y concretas a Ucrania por aire, tierra, mar y la regeneración de las fuerzas del país”.