Qué cosas, ¿no? La mayor parte de la conversación sobre la Reforma Electoral de AMLO se centró en el INE y mientras eso sucedía, pocos advirtieron los detalles que venían en el famoso plan B, como el hecho de que los partidos que no alcancen el 3% de los votos no perderán su registro —una iniciativa impulsada por el PT y PVEM, partidos satélites de Morena.

Si ustedes no le han seguido tanto el paso a la Reforma Electoral de AMLO, por acá les contamos que pasó con este cambio que el PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y PT (Partido del Trabajo) promovió, mientras en la Cámara de Diputados discutían los cambios a la Constitución en materia electoral y, posteriormente —como estas modificaciones no pasaron— a las leyes secundarias. Algo más chirris.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

¿Cómo está eso de que PVEM y PT se blindaron para no perder su registro?

Va un breve recuento: en un principio AMLO envió una iniciativa con cambios a la Constitución en materia electoral al Congreso.

Se trataba de una serie de modificaciones al sistema electoral mexicano y que tocaba, entre otras cosas, al INE —en asuntos de presupuesto y estructura, porque iba por la creación del INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), entre otras cosas que pueden leer AQUÍ.

“Ricardo Monreal y Manuel Velasco en el Senado”. Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Al final —por rollos de que Morena no tenía mayoría calificada o no reunía los suficientes votos de diputadas y diputados—, la Reforma Electoral Constitucional no pasó.

Peeeeero, llegó el plan B o los cambios a las leyes secundarias para, al menos, hacer algo con el sistema electoral. Y en estas modificaciones —que ya fueron aprobadas por la Camara de Diputados y ahora le toca al Senado darle luz verde— se coló una reserva que blinda a los partidos que no alcancen el 3% de los votos a nivel nacional.

(Ojo, medios nacionales han compartido que este pequeñísimo cambio que casi nadie notó fue promovido por el PVEM y PT).

Y es que entró como una reserva al artículo 15 que indica que los partidos que no alcancen el 3% de los votos a nivel nacional, no van a perder su registro, siempre y cuando ganen en lo local, en 17 estados.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Eso no es todo, Reforma publicó que en los cambios a las leyes secundarias también se sumó la transferencia de votos en las candidaturas comunes.

Le toca al Senado corregir

Y bueno, lejos de negar esta info, Morena —después de que AMLO pidiera que le echaran un ojo— reconoció que se le había ido.

Acá las palabras de Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados:

“En este ejercicio cometimos un yerro procedimental que nosotros admitimos y que es de reconocer, fue una reserva que agregamos, vamos a asumirlo y anunciar que hay dos renglones que no debieron haber aparecido y que, sin embargo, se metieron”.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Ahora, la tarea la tienen que corregir en el Senado, donde lo más seguro es que eliminen esta reserva.