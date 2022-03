Y sí traerá combi… Gabriel Quadri levanta la mano por la presidencia en 2024

Como si el planeta no fuera lo suficientemente extraño, estamos a punto de aventarnos un viaje a la memoria de 2012. No, no es que los mayas vayan a hacer otra profecía de terminar el mundo… aunque deberían. Resulta que el memeable Candidato Cuadro, Gabriel Quadri, buscará de nuevo la presidencia de México en 2024.

Aunque no creemos que su vieja Quadricombi todavía circule, parece que revivirá con un modelo más actual.

Lo que sí es que todavía no es seguro que veamos a Gabriel Quadri en la boleta y es que el actual diputado solamente está ojeando —¿vieron lo que hice ahí?— la posibilidad de que alguien lo abandere para la grande.

“Le he manifestado a nuestro presidente del PAN, Marko Cortés, mi deseo de participar en el proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición para el 2024”, escribió Quadri en su cuenta de Twitter. Recordemos que ahora forma parte de la bancada del blanquiazul aunque debutara en la política con el extinto Nueva Alianza.

Sobre sus propuestas no ha dicho ni maíz, obvio, pero ya anda amena… digo, avisando cómo va a llevar a cabo su campaña e 2024.

Quadricombi 2024

En sus mismas redes sociales, que ahorita las tiene adornadas con la bandera de Ucrania, Gabriel Quadri compartió una publicación para seguir calentando su intentona presidencial.

Resulta que se encontró con una nueva versión de la Combi de Volkswagen que es eléctrica y bien moderna, con hasta 200 caballos de fuerza. “Sensacional la nueva Combi Eléctrica”, escribió Quadri. “La traeremos para la campaña presidencial del 2024”.

Al final del día, no sabemos si Marko Cortés, el presidente del PAN, vaya a tomar en serio la levantada de mano de su diputado, pero mientras, sigue la acomodada para el futuro. Es 2022, faltan más de dos años para que termine el sexenio, y todos los políticos ya están intentando colocarse como candidatos en la grande.