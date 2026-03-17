Lo que necesitas saber: Alí Larijani fue uno de los principales candidatos para ser el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Alí Jamenei

Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y excomandante de la Guardia Revolucionaria, fue asesinado por Israel. Al menos el ejército israelí está seguro de haberlo matado.

Se trata de una figura importante en Irán, y su muerte podría representar un golpe letal para el régimen al grado de ser el principio de su fin en esta guerra.

Foto: @alilarijani_ir (X)

¿Quién es Alí Larijani?

“El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche”, declaró públicamente Israel Katz, Ministro de Defensa de Israel.

Y tal como lo acabas de leer, Alí Larijani era el mero mero de la seguridad nacional de Irán. Es como si México estuviera en guerra y nos mataran al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa; o a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (tocamos madera para que esto no se haga realidad).

Alí Larijani se dio a conocer en Irán en la década de los 80 cuando estuvo en la guerra contra Irak. Desde entonces se convirtió en una figura pública clave del régimen.

De acuerdo con DW, fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador en jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, jefe de la Guardia Revolucionaria, candidato presidencial y, como ya decíamos, ocupaba el puesto de jefe del Consejo Superior de Seguridad.

Larijani era uno de los líderes por los que Estados Unidos ofreció una fuerte recompensa hace apenas unos días.

Foto: @RFJ_USA

Un duro golpe para Irán la muerte de Alí Larijani

Tanto era su peso en Irán, que fue considerado como uno de los principales candidatos para convertirse en líder supremo ante la muerte de Alí Jamenei. De hecho fue la figura más visible de Irán tras esto, con posturas y declaraciones públicas defendiendo a su país, incluso dejándose ver más que Mojtaba Jamenei, quien tomó el cargo de líder supremo.

“Vamos a hacer que los criminales sionistas y los desvergonzados estadounidenses lamenten sus actos. Los valientes soldados y la gran nación de Irán dará una lección inolvidable a los infernales opresores internacionales”, fue su primer mensaje cuando empezó la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Foto: @alilarijani_ir

Vaya, hablamos del líder más visible de Irán desde el inicio de la guerra y el hombre que coordinaba todos sus ataques y estrategias de defensa. Por eso es que tiene tanta importancia que Israel haya podido con él… Irán podría caerse a pedazos al verse mermada su capacidad de defenderse de los ataques, así como una descoordinación letal en sus ofensivas.

Ahora bien, hay que esperar a que se confirme, pues Israel anunció que lo mató desde la noche del lunes 16 de marzo, y en su cuenta de X hay posteos posteriores a eso (aunque ninguno desmintiendo su muerte).

Irán solo ha confirmado muerte del responsable de la represión durante protestas

¿Recuerdas que Katz mencionó a dos funcionarios? De momento Irán solo ha confirmado la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij.

Se trata del principal grupo que se encargó de reprimir las protestas en Irán a principios de este 2026, una de las razones que más usó Trump para justificar su ofensiva contra el régimen.

Protesta de mujeres contra régimen islámico // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

“Durante las protestas internas en Irán, especialmente en los últimos tiempos, cuando las manifestaciones se intensificaron, las fuerzas Basij bajo el mando de Soleimani lideraron las principales operaciones de represión, empleando una violencia extrema, arrestos masivos y el uso de la fuerza contra manifestantes civiles”, afirmó el ejército de Israel.