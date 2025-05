Lo que necesitas saber: Piden que el Consejo Electoral del INE retire la candidatura de César Gutiérrez para convertirse en ministro de la Suprema Corte.

Con la novedad de que autoridades quieren retirar la candidatura de César Gutiérrez para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que acá les queremos contar quién es y por qué pretenden retirarlo de las postulaciones para las Elecciones del Poder Judicial.

Un poquito de contexto

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dado a conocer que será el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el que tendrá que tomar la decisión de que César Mario Gutiérrez Priego sea o no candidato a ministro de la Suprema Corte.

Sí, esto en las próximas Elección del Poder Judicial que se llevarán a cabo el domingo 1 de junio de 2025.

FOTO ILUSTRATIVA: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM // El Tribunal Electoral decidió que será el Consejo General del INE el que deberá decidir si cancelar o no la candidatura de César Gutiérrez.

Todo porque el exmilitar Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez presentó ante el mismísimo INE una solicitud para que se cancele la participación de César Gutiérrez, ya que a su parecer, incumple los requisitos de elegibilidad que vienen en el artículo 95 de la Constitución Mexicana.

¿Qué dice esta parte? Pues palabras más, palabras menos, que “goce de una buena reputación”.

A todo esto… ¿Quién es César Gutiérrez, candidato a ministro de la Suprema Corte?

De acuerdo con la página oficial del INE para conocer a los candidatos y candidatas de las Elecciones del Poder Judicial, César Mario Gutiérrez Priego se postuló a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque quiere “tener la oportunidad de aportar a mi país con la mayor de mis capacidades en beneficio de la ciudadanía”.

Mientras que en su página oficial, asegura que estudió Derecho con especialidad en Derecho Militar y Seguridad Nacional. Incluso que tiene maestrías en Administración Pública y Derecho Penal, así como un doctorado en Derecho.

Foto: Facebook // César Gutiérrez es hijo del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo.

Por otra parte, indica que en los últimos años ha ganado visibilidad como analista y comentarista en temas de seguridad nacional y crimen organizado, principalmente en medios como El Heraldo, Radio Fórmula y otros. Aunque igual puede que lo reconozcan por ser uno de los entrevistados en la serie documental “Culiacanazo”.

Pero también menciona en su sitio web que es creador de la fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, Militares y Marinos Procesados AC.

Y es que el general Jesús Gutiérrez Rebollo era su padre, a quien acusaron de estar vinculado con el crimen organizado, principalmente con Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”.

¿Por qué quieren que César Gutiérrez no sea candidato?

Pues como les contábamos aquí arriba, el exmilitar Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez presentó ante el INE una solicitud para que se cancele la participación de César Gutiérrez como candidato en las Elecciones del Poder Judicial, ya que para él incumple los requisitos de elegibilidad que vienen en la Constitución, principalmente por no “gozar de una buena reputación”.

Y es que de acuerdo con algunos medios como El Universal, a este candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le ha vinculado con el narcotráfico.

Foto: Wikipedia // José de Jesús Gutiérrez Rebollo fue vinculado con el “Señor de los cielos”.

Peeero… no existen pruebas oficiales de que tenga relaciones con el crimen organizado.

En fin. Por ahora se sabe que será el Consejo General del INE el que tendrá que ver si se cancela o no la candidatura de César Gutiérrez, quien ya pidió que no se haga caso a la petición, pero aún así seguirá en evaluación la decisión.

Derecho de Réplica del sargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez

El sargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez nos contactó para indicarnos que él no solicitó el retiro de la candidatura de César Mario Gutiérrez Priego a ministro de la Suprema Corte ante el Tribunal Electoral por tener vínculos con el crimen organizado.

Sí, de acuerdo con el sargento, solicitó que no se le tome en cuenta como candidato, siguiendo lo establecido en el artículo 95 de la Constitución Mexicana, ya que para él no “goza de una buena reputación” por no defender y luchar por la inocencia de su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo.

A continuación, una cita del sargento Vázquez Álvarez: “El señalamiento que hice de César ante la autoridad electoral es que César no ha querido limpiar el nombre de su padre Rebollo pudiéndolo haber hecho porque cuenta con recursos, influencias y medios de comunicación a su alcance como para exonerar a su padre y hundir a sus victimarios, pero no lo quiere hacer. Los que fabricaron como falso culpable al general Rebollo tienen su parte en ésto, pero es gracias a que César no ha querido luchar por la inocencia de su padre y por ende no quiere luchar por revocar la sentencia de su padre y hoy por hoy el general Rebollo es hasta la fecha un narco general aún después de muerto. Y eso es lo que hace que César carezca de buena reputación: no querer luchar por la inocencia de su padre”.

Y luego agrega: “En resumen: el hecho de que César no quiere limpiar el nombre de su padre ni luchar por demostrar su inocencia, el que al contrario de eso haya optado por aliarse a los carceleros de su padre y a su torturador Tomás Ángeles Dauahare y al mismo tiempo se cuelga del caso de su padre para llamar la atención y hacer campaña para llegar a un cargo; es un acto que carece de dignidad y de pésima reputación”.

**Este Derecho de Réplica se realizó el día 1 de mayo de 2025 atendiendo la solicitud del sargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez.