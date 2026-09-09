El diputado Pedro Haces presentó una iniciativa para sancionar el abandono de los adultos mayores por parte de sus familiares directos, estableciendo el abandono de una persona adulta mayor como causa para perder el derecho a reclamar los bienes de la víctima.

Lo que necesitas saber: La idea de esta iniciativa es crear un Registro de Abandono de Personas Mayores para aquellas personas que se compruebe que no cumplieron con el cuidado del familiar adulto mayor.

En nuestro país, dejar una herencia a tus hijos o a cualquier otra persona no es una obligación… pero si andas pensando en hacerlo (sobre todo en este mes del testamento), esto te interesa.

En la CDMX, surgió una propuesta para sancionar legalmente el abandono de los adultos mayores quitándoles la herencia.

Un adulto mayor recibiendo su testamento // Foto: Cuartoscuro

Proponen quitar herencia a quien abandone a sus padres en CDMX

Así como lo leíste. En la CDMX, el diputado Pedro Haces presentó una iniciativa para sancionar el abandono de los adultos mayores por parte de sus familiares directos.

Esta propuesta busca modificar el Código Civil de la capital para establecer el abandono de una persona adulta mayor como causa para perder el derecho a reclamar los bienes de la víctima. En pocas palabras, perder la herencia.

“Quien no estuvo para cuidarla en vida puede aparecer para cobrar después de su muerte, y eso no es justo… Si no estuviste para cuidarlos en vida, no vas a estar para cobrar su herencia en la muerte”, declaró en entrevista.

Plantean registro de Abandono de Personas Mayores

Y si te andabas preguntando cómo se llevaría este “control”, pues la iniciativa también plantea crear un Registro de Abandono de Personas Mayores (así como para los deudores alimentarios) para aquellas personas que se compruebe que no cumplieron con el cuidado del familiar.

Eso sí, también se contempla cancelar la inscripción al registro una vez que se compruebe que la persona responsable retomó sus obligaciones de cuidado hacia el adulto mayor.

En fin. Apenas fue presentada en el Congreso de la CDMX, entonces todavía falta un ratote para que sea aprobada. ¿Qué te parece la iniciativa?

