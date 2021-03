¡Ay, ca…nijo! Comunidades en Australia están infestadas de ratones, la peor plaga en décadas

Australia y sus cosas mágicas. Ya hemos hablado de arañas gigantes que viven dentro de las casas como controladoras de plagas naturales, de murciélagos gigantes, del tremendo calorón y ahora toca de ratones. Resulta que recientemente las comunidades rurales del estado de Nueva Gales del Sur están atravesando por la peor plaga de ratones que se ha registrado en varias décadas.

Y cuando decimos que la plaga es consternante es porque los videos y fotos se ven impresionantes.

De acuerdo con información de Reuters y de medios locales, la comunidad de ratones creció demasiado ya que en esta temporada se registró una buena cosecha de granos, principal alimento de los roedores y más cuando la tienen disponible en grandes cantidades.

Resulta que los supermercados tomaron la decisión de almacenar los alimentos en contenedores sellados e incluso tres pacientes del hospital local han sido mordidos por ratones.

Some rural communities in the Australian state of New South Wales are suffering their worst swarming of mice in decades after a bumper grain harvest, local people said https://t.co/GAq58Xs11R pic.twitter.com/5gZkoNatjg

— Reuters (@Reuters) March 19, 2021