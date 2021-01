Líneas 4, 5 y 6 del Metro podrían reanudar servicio el martes 12 de enero; 1, 2 y 3 siguen sin fecha

Luego del incendio en las instalaciones del Puesto de Control Central (PCC) del Metro de la CDMX, que dejó sin servicio a seis líneas de este importante transporte de la capital, las autoridades chilangas hablaron sobre el tema en conferencia de prensa… pero como que la información sigue siendo bastante ambigua.

Reanudación del servicio en el Metro puede tardar 48 horas en las líneas 4, 5 y 6; 1, 2 y 3 no tiene fecha

¿Por qué lo decimos? Porque la fecha para reanudar el servicio del Metro (que es lo que le más le interesa a la población chilanga) todavía no es precisa. En la conferencia de prensa se estimó que las líneas 4, 5 y 6 podrían estar funcionando en los próximos días, pero de las líneas 1, 2, y 3 todavía no se puede determinar como para cuándo podrían quedar listas para dar servicio de nuevo.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX; Florencia Serranía, directora del Metro; y Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la capital, explicaron en la conferencia de prensa que todavía se están realizando peritajes y diagnósticos en conjunto con CFE, y se necesitan unas 24 horas más a partir del momento en que se realizó esta conferencia (osea, hay que esperar hasta este lunes 11 de enero) para tener un diagnóstico más preciso y entonces sí, hablar de datos y fechas.

Lo más cercano a una fecha para que las líneas del Metro afectadas por el incendio reanuden el servicio, como ya dijimos, es que las líneas 4, 5 y 6 podrían hacerlo el próximo martes 12 de enero (o al menos esa es la idea), pero para las líneas 1, 2 y 3 “todavía no se tiene una fecha exacta”.

Responsabilidades, hasta que concluyan los peritajes

De acuerdo con lo dicho por las autoridades de la CDMX, este mismo domingo estarán entrando a revisar el estado de los transformadores que se vieron afectados por el incendio, y es por eso que hasta mañana lunes se dará un cálculo más preciso para poder determinar tanto las fechas para reanudar el servicio, como las causas exactas del siniestro.

Por ahora, según explicó Sheinbaum, todavía no se pueden fincar responsabilidades del incendio porque no han concluido los mencionados peritajes. En pocas palabras, no se le puede acusar a la directora del Metro (quien también estaba al frente del mantenimiento del mismo), por el incendio registrado en el edificio de Control.

El secretario de Movilidad, por su parte, presentó un plan para apoyar a todos los usuarios del Metro que andan extrañando bastante al gigante naranja. En síntesis, explicó que el Metrobús incrementará su flotilla a 571 unidades, el Trolebús a 96, los RTP seguirán dando servicio gratuito en recorridos paralelos a las líneas del Metro, y se reiniciará la operación completa del Tren Ligero.

Aclaró que habrá tareas de supervisión en los recorridos que se habilitarán de manera extraordinaria en Metrobús y Transporte concesionado (que tendrán el mismo costo del Metro, de 5 pesos), para evitar abusos en el servicio.