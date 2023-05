Después de todo el ajetreo llegó la coronación del rey Carlos III y de la reina Camila en Reino Unido. Y aprovechando tan magno evento nos pusimos a recordar aquella vez que la pareja visitó nuestro país tequilero… aunque todavía como Príncipe y Duquesa.

Se sienta a pelar una mandarina* Fue por allá del 2014 cuando el entonces príncipe de Gales, Carlos, se dejó caer a tierras mexicanas para tener una reunión de trabajo con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Foto: Getty Images

Y las fotos parecen indicar que se la pasaron booomba. El comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores explica que la realeza visitó Hidalgo, la CDMX, Campeche y Monterrey.

Las aventuras del rey Carlos III en México

Como ahora este personaje ya es rey, con todo y corona, acá les dejamos una pequeña galería con las peripecias del príncipe y su esposa, la Duquesa de Cornwall. Así fue su recibimiento en el aeropuerto.

Foto: El Economista

Primero fueron a Real del Monte, en Hidalgo, donde fueron recibidos con mucha alegría, aunque claro, la mayoría de los pobladores pensaron que se trataba de un desfile por el Día de Muertos.

“Mira que disfraces tan realistas y terroríficos los de esos dos sujetos pálidos”, decían quienes pasaban.

Foto: Getty Images

El entonces gobernador de Hidalgo (que no sabíamos que era Javier Alatorre ggg), le mostró una ofrenda. El Príncipe, le dio el avión y dijo que todo estaba bien bonito. La Duquesa no sabía ni que onda y estaba viendo para otro lado.

Foto: Getty Images

La entonces Duquesa preguntando por qué había unos pandas con vestidos acompañándolos:

Foto: Getty Images

Después la Duquesa aprendió a preparar pastes, y el ahora rey se hizo güey fingió poner atención.

Foto: Getty Images

Se rumora que tras degustar algunos pastes de choriqueso el Príncipe sufrió la llamada Venganza de Moctezuma. Aunque esta versión no está confirmada, esta foto del Príncipe con las piernas apretadas nos hace sospechar que algo hubo de eso.

En sus traslados toda la gente estaba emocionada y feliz cuando se enteraron que “el Príncipe” estaba en su pueblo. En el Panteón Inglés de Real del Monte le echaron ojo a los terruños… es que andan buscando un nuevo hogar para un futuro no muy lejano:

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Por cierto, si quieren saber más de Real del Monte y su Panteón Inglés, den clic aquí, les va a gustar el reportaje.

Como buenos británicos, les gusta el fut. Como lo más cercano eran las instalaciones del Club Pachuca, pues los llevaron a que conocieran a las estrellas internacionales del equipo, como Aquivaldo Mosquera y el Conejo Pérez.

Aunque Charly de Gales mejor aprovechó para ver a una pachuqueña que iba pasando por ahí.

Foto: Getty Images

Pero bueno, como hacía falta mano de obra, pues los pusieron a trabajar un rato (aunque Charly fingió demencia y dejó que la Duquesa hiciera el trabajo pesado).

Foto: Getty Images

Ya en la CDMX y para vivir el ambiente de la juventud, el ahora rey fue a conocer Xochimilco. Seguro les habían dicho que ahí van los chavos a echar relajo, lo malo es que nadie le dijo que para divertirse tenía que comprar carnitas, pollos rostizados, cervezas, refrescos, rentar una grabadora y conseguir huevos con confeti.

Foto: Getty Images

(Ya ni la amuelan, aunque sea lo hubieran subido a una trajinera de esas que traen el nombre de alguna muchacha ¡El pobre no tenía donde sentarse!). Aún así, él solo se puso a bailar, pa’ que no digan que en Gales no son alegres:

Foto: Getty Images

Ya ni se quería bajar:

Foto: Getty Images

Luego, para reponerse de la experiencia, lo llevaron a conocer al chef Enrique Olvera (el de los restaurantes pipiris nais). Como Carlos sufre de reflujo y tiene estómago delicado, en esta ocasión únicamente le dieron flores y hierbas.

Foto: Getty Images

Después de tanto cotorreo, fue recibido por Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, el expresidente y la exprimera dama. Fue una fuerte competencia para decidir quién fue el más guapo:

Foto: Getty Images

Recuerden que esta NO fue una nota seria, sino sólo un intento por divertirnos con las cosas curiosas que también ocurren en México. Y ahora que el príncipe de Gales es el nuevo rey de Reino Unido, qué mejor para hacer memoria.

Por @gabrielrevelo