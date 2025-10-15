Lo que necesitas saber: Los compañeros no están conformes con la respuesta de las autoridades por lo que han convocado a una megamarcha en Veracruz este 17 de octubre.

Tras las fuerte polémica sobre la desaparición de más de 192 estudiantes de la Universidad Veracruzana tras las intensas lluvias e inundaciones registradas hace casi una semana, el rector salió a desmentir la información.

Foto: Hector Quintanar-Getty Images.

Rector de la UV desmiente reporte de estudiantes desaparecidos

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana, desmintió que más de 192 estudiantes se encuentren desaparecidos tras las inundaciones.

“Esa información que se manejaba, pues, no es cierta. Efectivamente, a los alrededores de la Unidad de Ciencias de la Salud rentan estudiantes habitaciones”, señaló.

Recordemos que todo inició con un video en redes en el que una estudiante de la universidad denunciaba la desaparición de sus compañeros.

En su mañanera, la presidenta de México aseguró que hasta el momento solo se tiene conocimiento del fallecimiento de dos estudiantes de la UV.

Aunque, según el último reporte compartido por la UV el pasado 12 de octubre, solo se menciona la muerte de la alumna de Psicología, Diana Jael Cuervo Santos.

Poza Rica, Veracruz. Foto: Hector Quintanar-Getty Images.

Convocan a megamarcha en Veracruz

Como era de esperarse, la respuesta de las autoridades sobre la desaparición de los estudiantes no ha sido bien recibida por sus compañeros. Es por eso que han convocado una megamarcha en Veracruz.

De acuerdo con el movimiento Nido Estudiantil UV, la “megamarcha por la memoria y justicia” se realizará este 17 de octubre a la 1 pm en seis ciudades del estado.