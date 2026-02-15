Lo que necesitas saber: La Profepa presentó una denuncia penal ante la FGRE por la posesión ilegal de fauna silvestre.

Bien dicen que lo que sucede en nuestro país supera a la IA… y es que hace una semana, la regidora de Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel, fue captada cargando y dando zapes a un mono araña.

Ahora, tras hacerse viral, la funcionaria acepto su “error y anunció su renuncia, además de asegurar que el changuito no era de su propiedad y que nomas lo pidió prestado.

Regidora con mono araña // Foto: redes sociales (captura de pantalla)

Regidora de Ocotlán es captada dando zapes a mono araña

La que hizo Silvia Iliana Villarruel es de no creerse. Resulta que hace unos días comenzó a circular en redes un video en el que se ve a la regidora de Ocotlán cargando en sus brazos a un mono araña.

Todo ocurrió mientras Iliana Villaruel se encontraba en un evento en la Casa de la Cultura de Ocotlán. Lo que más causó indignación y enojo en las personas fue el hecho de que la regidora le dio un par de zapes y manotazos al mono.

Regidora renuncia… mientras Profepa denuncia posesión ilegal ante la FGR

Tras la polémica, la regidora quiso librarse de toda la bronca en la que se metió al anunciar su renuncia del cargo… además de aceptar que cometió un “error”.

También aseguró que el mono araña no era de su propiedad, situación que indignó aún más a las personas, pues se encontraron otras imágenes de hace meses en las que se ve a la regidora con el changuito e incluso con otros animales de fauna silvestre.

“Lo que ocurrió no debió pasar. Desde el primer momento asumí mi responsabilidad por haber interactuado con un ejemplar de fauna silvestre, que no es de mi propiedad. Fue un error. No lo minimizo y no lo justifico. Lo lamento profundamente”, se lee en su post.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa) presentó una denuncia penal ante la FGR por la posesión ilegal de fauna silvestre contra quien resulte responsable… pues la regidora nomás se lavó las manos y de momento se desconoce sobre quién es el dueño del animal.