¿Qué es "El Niño Godzilla"? Así amenaza a México para el resto del año

Lo que necesitas saber: Los expertos advierten que los efectos más extremos de este fenómeno llegarán a final del año y se prolongarán hasta el 2027.

Si las últimas lluvias en la CDMX te traen de bajada con inundaciones atroces, relámpagos que asustan y condiciones climáticas que nos quitan las ganas de salir, ¡agárrate! El Niño Godzilla nos está respirando en la nuca.

¿Qué es “El Niño”?

Se trata de un fenómeno climático que se desata por una compleja interacción entre la atmósfera y el océano que ya creó un patrón. El Niño se presenta entre cada dos y siete años, afectando las condiciones climáticas de todo el mundo.

De acuerdo con un artículo de la UNAM, El Niño provoca lluvias torrenciales y actividad ciclónica en regiones del Pacífico. En el lado de África aumenta la sequía y, en otras regiones, afecta el ecosistema marino con más importancia para la actividad pesquera.

Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro

¿Y cómo se identifica? A través de parámetros como la temperatura superficial del mar (TSM). Normalmente se monitorea la región del Pacífico Ecuatoriano con una serie de boyas oceánicas que miden la temperatura.

Cuando es más cálida tenemos de frente a El Niño, cuando la temperatura es más fría se trata del patrón de La Niña.

Las varias categorías de El Niño

¡OJO! Que no hay una sola versión de El Niño. Fabián Vázquez, titular del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó hoy en la Mañanera de Sheinbaum que existen varias categorías. Cada una depende de qué tanto sube la temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatoriano.

El Niño Débil

El Niño Moderado

El Niño Fuerte

El Niño Muy Fuerte

Sin embargo, el Departamento de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, también clasifica a El Niño Muy Fuerte como “Niño Godzilla” o “Súper Niño”, debido a la intensidad de los eventos climáticos que provoca.

Foto: Camila Ayala/Cuartoscuro

El término surgió entre el 2015 y el 2016, cuando un episodio de El Niño elevó la temperatura del mar 2.5ºC más de lo normal.

Este año aumentarán los efectos de “El Niño Godzilla”

Según datos de Vázquez, el año pasado predominó la temperatura fría, por lo que La Niña hizo de las suyas en nuestro país. Sin embargo, este año los grados han aumentado y el calentamiento de la tierra es más evidente.

En noviembre de 2015 se registró una temperatura del mar máxima de 29.4ºC, que tuvo eventos de El Niño Muy Fuerte. ¿Y qué dice el registro más reciente? En junio de 2026 la temperatura del mar alcanzó los 29.2ºC.

Sí, estamos a nada de llegar otra vez a El Niño Muy Fuerte o “Niño Godzilla” 2026-2027. ¿Lo más preocupante? En nuestro país sólo habíamos experimentado cuatro veces los eventos máximos de El Niño.

Foto: Captura de pantalla/CONAGUA/Presidencia

La proyección de los expertos estima que, durante el trimestre de noviembre 2026 a enero 2027, habrá 63% de probabilidad de que El Niño Godzilla nos pegue en la mera frente.

¿Eso qué significa? Lluvias más intensas y probabilidad de que se desaten varios ciclones tropicales en el Océano Pacífico. Eso sí, todo depende de en qué región del país te encuentres.

Foto: Captura de pantalla/CONAGUA/Presidencia

¿Estamos preparados para eventos climáticos extremos?

¡Que nos agarren confesados! Las recientes lluvias en la CDMX han inundado gravemente varias partes de la ciudad, estaciones del metro y hasta la nuevísima Calzada Elevada de Tlalpan —en la que Clara Brugada se echó millones de pesos—.

Si El Niño Godzilla nos agarra de su juguete, ¡imagínate lo que nos espera! Ojalá que las autoridades capitalinas y federales se pongan las pilas para mejorar la infraestructura y los efectos no nos agarren en las peores condiciones.