Trácatelas, como dicen los chavos… con la información que difundió Bloomberg respecto al pago que tuvo que realizar Ricardo Salinas Pliego para evitar ser detenido en Estados Unidos.

El “tío Richie” acusa campaña de desinformación en su contra

Claro, el llamado “Tío Richie” asegura que no fue así… y, ya que como que anda queriendo entrarle a eso de la política, comienza a recurrir a las clásicas: “Es campaña de desinformación”, dice…

“La información que circularon hoy los voceros de Jesús Ramírez sobre un supuesto pago a USA, no es más que otra campaña de desinformación de la 4T”, aseguró Salinas Pliego en mensaje en redes.

Irónicamente, para desviar la atención de este penoso asunto, el tío Richie aseguró que lo que quiere la 4T es desviar la atención con noticiones como éste. “Que nos expliquen claramente sobre el vuelo privado que trajo al cómplice de Adán Augusto a México”.

¿Por qué supuestamente pagó fianza RIcardo Salinas Pliego?

De acuerdo con Bloomberg, Salinas Pliego pagó 25 millones de dólares para evitar un posible arresto. Esto, por unas deudas que empresas del multimillonario tienen con AT&T…

Pues resulta que la firma compró en 2014 el negocio de telecomunicaciones del tío Richie y, una vez completada la transacción, se enteró que le había dejado un chorro de impuestos sin pagar.

Salinas Pliego… deudas de impuestos, ¿dónde hemos escuchado eso? Bueno, pues así también en Estados Unidos y, desde 2020, AT&T anda buscando el pago.

De hecho, Salinas Pliego habría perdido una impugnación y, ya que sigue sin pagar, una jueza de Nueva York lo declaró en desacato… ordenando el pago de 20 millones de dólares o habrá cárcel. Y aquí entra el pago de 25 melones para no ir al bote…

La deuda con AT&T no es la única bronca que Salinas Pliego tiene en Estados Unidos… por ahí también hay el asuntito de los tenedores de bonos que compraron deuda de TV Azteca y, hasta la fecha, no han recibido pago alguno. En esta caso, Grupo Salinas pide diálogo.