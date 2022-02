Robo de autopartes, asaltos y acoso: La inseguridad en una calle de Chimalhuacán

Durante la mañana del pasado 28 de enero, los vecinos de una calle de la colonia Barrio Xochitenco de Chimalhuacán, en el Estado de México, se vieron sorprendidos cuando se dieron cuenta que sus vehículos no tenían algunas piezas como baterías, estéreos, llantas y otras más, pues habían sido víctimas del robo de autopartes.

Lo peor fue que al llamar a las autoridades locales, éstas solo se limitaron a decirles que acudieran al Ministerio Público del municipio para que levantaran su denuncia; y aquí, les llegaron a pedir dinero para seguir con el proceso legal correspondiente.

Entre el robo de autopartes y otros delitos que han tenido que sufrir, así como por la poca o nula respuesta de las autoridades de Chimalhuacán, los vecinos de esta colonia solo exigen mayor seguridad, ya que en los últimos tiempos ha incrementado la delincuencia.

¿Cómo fueron los robos de autopartes en esta colonia de Chimalhuacán?

Dos de la vecinas de la colonia Barrio Xochitenco, que por razones de seguridad no quisieron que aparecieran sus nombres, nos contaron cómo fue que se dieron los robos de autopartes en esta zona de Chimalhuacán. Los primeros de otros más que se han registrado tanto en su cuadra como en otras próximas.

Una de ellas señala que su hija fue la que se dio cuenta que habían robado algunas partes de su automóvil, pues cuando salió, más o menos a las 06:00 horas, vio que estaba abierto. Fue por esto que le avisó enseguida a su mamá y decidieron revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que tienen en su casa (las cuales nos compartió).

En ese momento se dieron cuenta que sujetos que llegaron en un carro Tsuru habían robado las partes de su automóvil. Sí, entraron a la calle, que es cerrada, y se estacionaron a un lado de su vehículo para luego abrir el cofre y sacar algunas de las partes: “Fue rapidísimo lo que hicieron, la verdad, saben a lo que vienen, vienen preparados”, agrega esta vecina.

Pero no fue la única víctima, pues indica que en los videos se puede ver que también saquearon otros carros que estaban estacionados en la misma calle.

Al respecto, otra de las vecinas nos comenta que se notaba que los delincuentes estaban bien organizados, pues no lo hicieron en horas en las que hay personas en la calle (fue entre las 03:00 y las 04:00 de la mañana), se concentraron en determinados automóviles (sobretodo en los más nuevos), y lo hicieron rápidamente, sin hacer ningún ruido.

De hecho, los tres o cuatro ladrones, según la vecina de las grabaciones, igual estaban armados con pistolas y vigilando que nadie los viera.

¿Qué hicieron las autoridades?

Los vecinos llamaron a la policía de Chimalhuacán para reportar el robo de autopartes. Los oficiales llegaron, observaron que efectivamente algunos vehículos no tenían baterías, estéreos y hasta llantas, y solo se limitaron a recomendarles que levantaran sus denuncias en el Ministerio Público del municipio.

Pues así lo hicieron, pero se llevaron una sorpresa cuando a algunos de ellos les pidieron dinero para seguir con las investigaciones; y aún así, nada, las denuncias solo se quedaron en trámites burocráticos.

La vecina de las grabaciones, anticipándose a que podía pasar esto, prefirió no levantar su denuncia. Y es que anteriormente ya había sufrido algo parecido pero en su local, pues es comerciante en Chimalhuacán.

Sí, cuenta que tras un robo, fue y levantó su denuncia ante las autoridades, pero además de no poder abrir su comercio, del cual depende económicamente (y donde ya la han asaltado hasta tres veces), gastó dinero y todo un día en el Ministerio Público, pues al solicitar el acta de su denuncia o un comprobante de ella, le pidieron una cantidad para hacerlo. Como con el robo de autopartes, esa vez también quedó en solo un trámite y nunca se resolvió nada.

Fue por esta experiencia que no quiso poner una denuncia: “Pensando en esa situación que yo ya había vivido atrás, esta vez decidí no denunciar. Dije, bueno, ya se las llevaron, de cierta manera no voy a poder recuperar nada porque ni los videos me pueden regresar la batería. La verdad yo ya no hice nada”.

20 delitos hasta ahora en esta calle; 12 de ellos por robo de autopartes

No han sido los únicos delitos que han ocurrido en esta calle de la colonia Barrio Xochitenco de Chimalhuacán. Solo para que se den una idea de que tan cañona está la cosa, según una de las vecinas, se han cometido alrededor de 20 crímenes recientemente.

Y sí, agrega que 12 de estos delitos han sido por el robo de autopartes, los cuales fueron aumentando de manera escalonada: primero ocurrió con un vehículo, luego cinco en una sola noche y en el atraco más reciente fueron ocho.

Pero además de éstos, también ocurrió apenas el robo a una casa de la cuadra, cuando un sujeto se metió al hogar de uno de sus vecinos. Fue gracias al perrito del dueño de la casa que éste se dio cuenta del ladrón y salió a pedir ayuda, mientras igual intentaba ahuyentarlo a golpes.

Sin embargo, cuando llegó la policía pasó algo inesperado: los oficiales le dijeron al vecino que si presentaba una denuncia, le iría peor que al delincuente por haberlo golpeado, pues como el sujeto estaba drogado, podía considerarse que estaba enfermo por tener una adicción…

A él no le importó y puso su denuncia, pero se llevó una segunda sorpresa cuando, por la gravedad de su caso, le pidieron hasta dos mil pesos para seguir con el proceso, por esta razón no procedió con la demanda.

Y además de robos… acoso sexual

Como les contábamos, no solo han sido robos de autopartes, asaltos en la calle o dentro de las casas, pues también se han dado casos de acoso. Por ejemplo, una de las vecinas indica que quizo presentar una vez una denuncia por este delito que sufrió en su calle, aunque las autoridades le informaron que Chimalhuacán no tenía una unidad de género.

Incluso le señalaron que las unidades de género más cercanas eran las de Ixtapaluca y Cuautitlán, por lo que le comentaron que si ella quería, podía ir a cualquiera de éstas para presentar su denuncia, ya que le explicaron que ahí no tenían protocolo de género.

¡Sorpresa! Cuando llamó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México le señalaron que sí existía una unidad de género en Chimalhuacán y que les parecía muy raro que los policías le dijeran que no había. Además, le explicaron que en su caso solo bastaba con poner la queja en el portal de la dependencia mexiquense, ya que solo se trataba de acoso y no de otro delito como violación…

“Me dijeron que como en mi caso es solo acoso no se puede hacer mucho, solo poner una queja y ahí queda (…) Pareciera que me tiene que pasar algo para que se materialice en una denuncia como tal, no en una queja”, comentó y agregó que por esta razón se cerró su caso.

¿Dónde están las autoridades de Chimalhuacán?

Esta misma vecina siente que la inseguridad ha aumentado con la pandemia de COVID-19, ya que fue justo en esta época que empezaron a darse más robos de autopartes, asaltos en transporte público y en la avenida principal (con la cual conecta su calle), y otros delitos.

Después las víctimas, al querer reportar y levantar una denuncia ante las autoridades de Chimalhuacán, tienen que pagar una cantidad de dinero para seguir adelante con el proceso: “No hay una justificación exacta de por qué deberían cobrarte un trámite. No dijeron es para papeleo o para oficina o para algo así, sino, simplemente, son para hacer esto (la denuncia)”, comenta y agrega que no es algo que le parezca justo, pues así como hay gente que puede pagarlo, hay otra que no.

Además, a pesar de dar el dinero, no se ve que las autoridades de Chimalhuacán den un seguimiento a los casos.

Mientras tanto, los vecinos de la calle se han organizado para ver la posibilidad de instalar más cámaras de seguridad y un mejor alumbrado; además de pedir a los policías si pueden hacer algunos rondines en la madrugada, que fue cuando se dio el atraco.

Aunque ese es otro problema, ya que en algunas ocasiones los policías les han señalado que su zona es de difícil acceso, solo por algunos tramos de calles que no están pavimentados: “No es una barranca, un lugar recóndito”, agrega una de las vecinas y explica que incluso han pedido al municipio que arreglen este problema para que las autoridades ya no tengan pretextos.

“Solo se lavan las manos”

Ella no cree que sea solo una cosa que ocurre en su colonia, pues en redes sociales como Twitter ha visto como el municipio se ha vuelto en varias ocasiones tendencia por las quejas de esta “crisis de inseguridad” y el reporte de delitos como robos, asaltos en el transporte público y hasta la desaparición de mujeres.

Y no solo se observa en redes sociales, pues según las Estadísticas de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México, varios delitos aumentaron de 2020 a 2021 en esta entidad: robo de 136 mil 258 a 138 mil 845 casos; homicidio de tres mil 575 a tres mil 719 casos; extorsión de dos mil 995 a tres mil 302 casos; y acoso sexual de mil 112 a mil 431 casos.

Mientras tanto, de acuerdo con el Semáforo Delictivo del Estado de México, la situación de Chimalhuacán en inseguridad, durante todo el 2021, fue la siguiente: se registraron mil 797 casos de robo a vehículo; 371 casos de robo a casa; y 906 casos de robo a negocio.

Al final, ella y sus vecinos solo quieren que las autoridades de Chimalhuacán pongan un alto a la delincuencia que están viviendo en la colonia Barrio Xochitenco, el robo de autopartes, los asaltos y también al acoso que viven las mujeres de la zona, pues tienen tanto las denuncias como las pruebas de los delitos que han ocurrido.

“Pareciera que en Chimalhuacán no existe ningún tipo de autoridad ni un encargado, solo se lavan las manos”, dice por último una de las vecinas.