¿Qué creen? Hay una alerta de alto riesgo para Aguascalientes, Querétaro, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas por el robo de material radioactivo en un inmueble de Guanajuato.

De hecho, la alerta de Protección Civil comenzó en Salamanca, Guanajuato, donde en un inmueble se robaron 4 contenedores de radiografía industrial y una camioneta Chevrolet.

Foto: FOX.

Todo eso pasó durante la madrugada del 22 de marzo y a un día del robo, las autoridades piden a la gente que si tienen información sobre este material radioactivo, les echen un telefonazo al 911 o al 800 111 3168 —además de dar recomendaciones de seguridad.

Roban material radioactivo y hay alerta en estos estados de México

Lo que sabemos del robo de material radioactivo es que sucedió durante la madrugada del 22 de marzo de este 2023, en un inmueble ubicado en Pánfilo Natera 205, en la colonia Lázaro Cárdenas en Salamanca —sí, otra vez en ese mismo municipio, donde en 2021 reportaron el robo de un equipo de radiografía industrial.

La buena es que las autoridades ya dieron con la camioneta, que fue recuperada horas después del robo.

Foto: @CNPC_MX

Pero hasta el momento no hay nada de los 4 contenedores de radiografía industrial.

Ojo, una de las preocupaciones es que si la gente tiene contacto directo con la fuente radioactiva extraída de los contenedores, las consecuencias son lesiones permanentes y hasta efectos mortales.

Foto: @CNPC_MX

Justo por esta razón, si alguien se topa con esta fuente lo mejor que puede hacer es no manipularla, establecer un perímetro de seguridad y resguardo con un radio de mínimo 30 metros y avisar a las autoridades —va de nuevo: a los teléfonos 911 o 800 111 3168.

Los 4 contenedores

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) fue quien recibió el reporte del robo de material radioactivo y Protección Civil se ha encargado de pasar la voz.

Y para que nos demos una idea de los tipos de contenedores o, bueno, sus características, compartieron esta info:

Los 4 contenedores son de las marcas: Source Production & Equipment Co, modelo: SPEC-150, No. de serie: 2173. AEA Technology, modelo: DELTA 880, No. de serie: D2810. QSA Global Inc, modelo DELTA 880, No. de serie: D5824 e Industrial Nuclear Co., modelo IR100, No. de serie: 4829. Por acá les dejamos las fotos del equipo robado, para que se den una mejor idea:

Foto: @CNPC_MX