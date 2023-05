“Es un concierto donde van muchas personas; evidentemente si pones algo falso se va a notar que es falso. Se va a notar que es una broma, ¿no?”, bromea Carlos, un estudiante de 22 años que acaba de experimentar en carne propia —pantalla propia, digamos— los escándalos provocados por un chiste en internet que se salió de control.

Carlos publicó una broma en su cuenta de Twitter y en cuestión de días ha superado las 2 millones de vistas. Su chiste ha llegado a medios de comunicación nacionales, internacionales y a las cuentas oficiales del Gobierno de México. Ha sido sacado de contexto por decenas de comunicadores y por supuesto, ha servido para echarle leña a los pleitos políticos de nuestro país.

Rosalía en el Zócalo // Foto: Stephania Carmona

Lo han llamado mentiroso y hasta lo acusaron de desinformar malintencionadamente. Todo, por un chiste de Rosalía en el Zócalo.

“Cuando tú pones un tuit absurdo, en un contexto donde cientos de miles de personas lo estaban viendo, pues no estás buscando desinformar: estás buscando burlarte”, dice Carlos.

El chiste de Rosalía en el Zócalo

El concierto de Rosalía en el Zócalo era uno de los eventos más esperados. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, más de 160 mil personas fueron al Centro Histórico para escuchar a la cantante española en vivo.

Carlos no era uno de los asistentes, pero estaba siguiendo la fiesta desde las historias de Instagram. “Empecé a ver historias del concierto y esa fue una captura de pantalla de un video que subieron”, nos cuenta. “Fue de la parte emotiva del concierto, cuando comienza a cantar La Llorona”.

A eso de las 10 de la noche abrió su cuenta de Twitter y publicó el chiste que se saldría de control.

Al finalizar su concierto en el Zócalo, Rosalía llamó al voto masivo por Morena en 2024. “No permitamos que regrese el régimen de privilegios y saqueo”, expresó la cantante española conmovida. —Chiste de @CBuburron en Twitter que se saldría de control.

El mensaje salido desde su cuenta @CBuburron parecía ser un chiste más que se perdería entre la conversación. “Ni siquiera fue algo que pensé”, recuerda. “Me dormí y ya cuando desperté…”

Captura de pantalla de la broma de Rosalía en el Zócalo que se salió de control en Twitter

Cuando Carlos despertó el chiste de Rosalía tenía más de 2 millones de reproducciones, cerca de 20 mil likes y casi 800 respuestas. Algunos habían entendido el chiste, pero otros creían que de verdad Rosalía había pedido el voto masivo por los candidatos de Morena.

Cómo un chiste de Rosalía en el Zócalo se salió de control

El conductor Pedro Ferriz Hijar compartió con sus 200 mil seguidores el chiste que había publicado Carlos; pero, claro, no mencionó que era una broma y agregó un comentario personal. “¿Será que lo hizo gratis?”, se preguntó el comunicador en Twitter.

Ese mensaje sin contexto tuvo cerca de 3 millones de impresiones. Se repitió de manera similar en miles de cuentas que cayeron en la misma broma.

Foto: Mauricio Santana-Getty Images.

“Ver un mensaje así, aunque absurdo, para algunas personas les confirmaba el sesgo de que el Gobierno le está pagando a Rosalía”, piensa Carlos, el autor de la broma original. “Aunque fuera falso o sonara absurdo, confirmaba su sesgo”.

Aunque claro, las cosas fueron similares en el otro lado del pasillo de la grilla política. El chiste de Rosalía en el Zócalo se tomó como un ataque, una mentira intencional, en las oficinas del Gobierno de México.

El portal Infodemia, que forma parte del Sistema Público de Radiodifusión y continuamente aparece en la conferencia de Palacio Nacional de AMLO, tomó la broma de Carlos para identificarla como un mensaje falso. “La cantante no pronunció ninguna consigna partidista”, comentó el medio estatal.

Captura de pantalla de la broma de Rosalía en el Zócalo que se salió de control en Twitter

“Hay gente que lo veía como un ataque al gobierno”, contaba Carlos, con los mensajes agresivos que estuvo recibiendo durante el fin de semana.

Otras personas en Twitter lo acusaron de querer desinformar con alevosía, de hacerlo con malas intenciones para manipular la conversación pública en México. Twitter se llenó de mensajes pidiendo que lo bloquearan.

Carlos compartió otros chistes absurdos sobre el tema —diciendo que Rosalía nació en Tlanepantla o que era familia de Claudia Sheinbaum, por ejemplo—, pero también compartió capturas de las denuncias que recibía su cuenta de Twitter.

Captura de pantalla de la broma de Rosalía en el Zócalo que se salió de control en Twitter

El escándalo se hizo tan grande que la polémica ha llegado a medios de España que, sin comentar que fue un chiste, investigan los falsos reportes de que Rosalía pidió el voto por Morena en el Zócalo.

¿Cuándo termina el chiste o empieza la desinformación?

¿En qué momento se sale una broma de control? ¿Un chiste, por más absurdo, en Twitter, puede convertirse en desinformación si las personas no entendemos el contexto?

“Creo que cuando es muy evidente que es una broma no es no sería necesario desmentirlo”, piensa Carlos. “Aunque también reconozco que, si algo se está tomando como verdadero, pues al parecer alguien sí necesita que le digan que es falso”.

Rosalia durante un show de la gira de ‘Motomami’/Foto: Getty Images

Tal vez los chistes que se salen del control en Twitter no son tanto culpa del mensaje y en realidad, son un reflejo de la polarización que vivimos. De cómo, la cultura digital está en una guerra que no nos permite identificar el humor. “Si algo confirma mi sesgo, es verdadero. Si algo no confirma mi sesgo, es absolutamente falso”, bromea Carlos.

“Yo esperaría que las personas sepamos discernir y que sepamos identificar cuando es una broma”, dice el estudiante de 22 años. “Si es una broma que no les causa gracia, adelante; pero que sepan que esa broma no viene de una necesidad de desinformar o de una agenda oculta. Viene de que se me hizo chistoso a mí y ya”.